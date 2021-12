Kolejny kraj na ścieżkach laicyzacji. Badali, czy szkolne uroczystości w kościołach są zgodne z konstytucją

Troska o „neutralność” szkoły dotarła do Finlandii. Kraj ten nie ma trybunału konstytucyjnego, więc to parlamentarna Komisji Konstytucyjna zajmowała się odpowiedzią na pytanie, czy szkoły mogą organizować przyjęcia świąteczne i uroczystości związane z zakończeniem semestru w obiektach kościelnych?

Na razie uznali jeszcze, że taka praktyka nie jest sprzeczna z ustawą zasadniczą kraju, ale wyznaczyli i pewne ograniczenia. Opinię wydano w czwartek 16 grudnia. Kościoły – podkreślono w orzeczeniu – są wykorzystywane jako miejsca nie tylko religijnych wydarzeń (np. koncerty), więc i samo organizowanie szkolnych imprez w tej przestrzeni „nie czyni z nich praktyki religijnej”.

Stanowisko takie jest w praktyce wiążące. Komisja przyznała, że z organizacją szkolnych uroczystości w kościołach łączą się „pewne napięcia”, np. związane z neutralnością władzy publicznej.

Fakt ten wpływa na to, jakie treści można uznać za dopuszczalne, organizując w miejscu kultu religijnego imprezę w ramach programu powszechnej edukacji. Wskazano, że szkoły powinny zadbać o to, by w trakcie takich uroczystości zapewniona była „wolność religii i sumienia”.

Komisja zajęła się sprawą organizacji szkolnych uroczystości w kościele w związku z opinią zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, który w 2019 r. upomniał w tym temacie władze szkolne i samorządowe w jednym z miast w południowej Finlandii.

Wskazał wówczas, że szkolne przyjęcia bożonarodzeniowe, połączone w praktyce z zakończeniem jesiennego semestru, są częścią powszechnego programu szkolnego, a kościół w przypadku obchodów tego typu uroczystości jest miejscem „problematycznym” jako miejsce kultu, przekazujące treści religijne.

Spowodowało to, że wiele szkół zaczęło unikać organizowania spotkań w kościołach, ale decyzja zastępcy RPO wywołała dyskusje także polityków. Część z nich oceniła, że jego stanowisko jest sprzeczne z chrześcijańską tradycją kraju, inni przekonywali, że yo sfera prywatna i oficjalna szkolna uroczystość powinna być organizowana w innym miejscu.

Finlandia jest krajem protestanckim. Fiński Kościół Ewangelicko-Luterański, ale i Fiński Kościół Prawosławny mają ram status Kościołów narodowych.

