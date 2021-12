„Postępy” w Czechach. Mają „święta końca roku” i nowe centrum LGBTQI+ w Pradze

Publiczne radio czeskie opisuje wezwanie nowego ministra zdrowia, by nie organizować zabaw i spotkań z „okazji świąt końca roku”. Nowomowa z Brukseli przedostała się już do mediów publicznych, jednak w Pradze poszli jeszcze dalej.

W czeskiej stolicy otwarto „centrum społeczności osób LGBTQI”. Kieruje nim organizacja „Prague Pride”. Nazywane jest domem kultury i nadano mu nazwę „Tęczowy Dom”. Mieści się w samym sercu Pragi.

Ma to być „przestrzeń relaksu i miejsce na imprezy”. Centrum oferuje „szeroką gamę zajęć” w każdy czwartek między 15:00 a 21:00, ale na dobre, z powodów pandemicznych ruszy od stycznia 2022 roku.

Organizacja Prague Pride zachwala, że ma to być „bezpieczne miejsce” dla społeczności LGBTQI+. Zlokalizowane jest w pobliżu Rynku Starego Miasta. Tom Bílý, dyrektor festiwalu Prague Pride, mówi, że ma to być „miejsca spotkań społeczności, które oferowałoby osobom LGBTQI+ szereg aktywności przez cały rok”. Strach się pytać, jakie to specyficzne „aktywności” może mieć ta społeczność?

Będą tu imprezy, pokazy, wykłady, miejsce spotkań „grup wsparcia”. Druga część „tęczowego domu” ma gościć „mniejsze grupy w swobodnej atmosferze”. Pan Bily ma spore ambicje, bo przypomniał, że „Praga jest jak miejsce spotkań osób należących do społeczności LGBTQI+ w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Czechy są uważane za jeden z najbardziej tolerancyjnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej wobec osób LGBTQI+, ale okazuje się, że owa tolerancja ta jest jednak różna w zależności od regionu kraju. Badanie przeprowadzone przez Median w styczniu 2020 r. wskazało, że np. na Morawach tak „różowo” już nie jest.

Źródło: Radio Praga