Segregacja sanitarna i paski dla niezaszczepionych. Szokujący sposób znakowania ludzi w Lublinie

Sklep Action w Lublinie zaczął wymagać okazywania paszportu covidowego. Niezaszczepieni klienci otrzymują specjalne paski i stoją w kolejce. Sklep przeprosił, ale jednocześnie zapewnił, że działania te podjął dla „dobra” i „bezpieczeństwa”.

O sposobie segregacji klientów, jaki wprowadził sklep Action, pisze serwis spottedlublin.pl.

Pracownicy sklepu wymagają okazywania paszportu covidowego, choć nawet najnowsze rozporządzenie w kwestii koronaobostrzeń na taki krok nie pozwala.

Sklep Action wyszedł jednak przed szereg. Nie dość, że stosuje segregację sanitarną, to na dodatek niezaszczepionym (lub tym, którzy nie okażą paszportu covidowego) wręcza specjalne stygmatyzujące paski.

W przypadku, gdy w sklepie będzie już osiągnięty limit osób niezaszczepionych, wtedy trzeba czekać w kolejce przed sklepem.

Po publikacji w sieci wybuchła burza. Fala komentarzy zalała profile Action w mediach społecznościowych.

„Stop propagandzie i segregacji sanitarnej. Jest to bezprawne. W życiu do was nie przyjdę i nie pokaże moich danych. Wy potrzebujecie klientów, nie na odwrót. Sama wybieram, gdzie zostawiam swoje pieniądze. Rozumiem, że wszyscy pracownicy też pokażą swój certyfikat i są już po trzeciej i czwartej dawce?! Bo jak wiadomo, dwie nic nie dają” – pisze rozwścieczona klienta sklepu.

Segregacja sanitarna i paski dla niezaszczepionych. Action odpowiada

Po kilku dniach sklep Action wydał komunikat w tej sprawie.

„Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na publikacje medialną, która ukazała się w dniu 16 grudnia 2021 roku na portalu informacyjnym Spottedlubllin.pl pt. „Pierwszy sklep w Lublinie zaczął sprawdzać certyfikaty covidowe. Niezaszczepieni dostają opaski i stoją w kolejce”, chcielibyśmy przeprosić wszystkich naszych Klientów, którzy poczuli się dotknięci zaistniałą sytuacją.

Firma Action oraz jej pracownicy w swoich działaniach postępują zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi i rekomendacjami rządowymi. Do kluczowych wartości naszej firmy należy zapewnienie klientom bezpieczeństwa i komfortu podczas dokonywania zakupów. Przestrzegamy aktualnie obowiązujących obostrzeń, tj. limitu osób na 15 metrów kwadratowych, obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos oraz dezynfekcji rąk.

Jest nam niezmiernie przykro, że nasi Klienci poczuli się urażeni i zachwiane zostały zasady równego traktowania wszystkich klientów. Naszą intencją nie było dyskryminowanie osób niezaszczepionych, choć zaistniała sytuacja miała taki wydźwięk.

Pragniemy zdecydowanie podkreślić, że działania podjęte przez pracowników sklepu w Lublinie przy ulicy Orkana wynikały tylko i wyłącznie z chęci zapewnia bezpieczeństwa Klientom odwiedzającym sklep w okresie wzmożonego ruchu świątecznego.

Jeszcze raz podkreślamy, że wartości takie jak równe traktowanie, tolerancja i bezpieczeństwo są dla nas niezmiennie ważne i wpisują się w kodeks zachowań etycznych naszej firmy.

W pełni rozumiemy oburzenie osób, które osobiście dotknęła zaistniała sytuacja, za co jeszcze raz najmocniej przepraszamy.

Z poważaniem,

Action Polska”.

Ostatecznie Action zmienił sposób segregacji klientów. Zrobił numerowane koszyki, a ich liczba odpowiada limitowi klientów. Jeśli limit się wyczerpie pozostali czekają w kolejce przed wejściem. Jeśli klient zechce pokazać certyfikat, wówczas nie będzie musiał czekać w takiej kolejce.