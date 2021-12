Prezydent Gliwic DEMASKUJE covidową propagandę. Jego słowa przeczą oficjalnej narracji [VIDEO]

Prezydent Gliwic Adam Neumann powołując się na przykład Francji mówi wprost, że paszporty covidowe są nieskuteczne. Zdradza też, że jako włodarz dużego miasta nie spotkał się z ani jednym wnioskiem ze strony przedsiębiorców o prawne regulacje dotyczące weryfikacji paszportów covidowych.

W Polsce zaostrzono ostatnio segregację sanitarną pod pretekstem walki z koronawirusem. W wielu miejscach ograniczono limity do 30 proc. pojemności obiektu, a ponad daną liczbę można wpuszczać jedynie osoby, które „dobrowolnie” okażą paszport covidowy.

Rząd PiS straszy przedsiębiorców masowymi kontrolami ze strony sanepidu. Urzędnicy mają sprawdzać, czy wątpliwie prawne przepisy sanitarne są stosowane. – Wszystkie siły będą przekierowane do weryfikacji działań – zapowiadał niedawno rzecznik rządu Piotr Müller.

Toczy się także walka o ustawę 1846 autorstwa posła PiS Czesława Hoca, w ramach której pracodawcy będą mogli okrężną drogą weryfikować status zaszczepienia pracownika i na tej podstawie podejmować decyzje. Na początku 2022 roku odbędzie się publiczne wysłuchanie ustawy.

CZYTAJ WIĘCEJ: Ustawa o segregacji sanitarnej idzie dalej. Odbędzie się jej publiczne wysłuchanie

Paszport covidowy we Francji. Prezydent Gliwic wskazuje, że nie zdał egzaminu

Coraz częściej także regionalne władze próbują zaprowadzać segregację sanitarną. Naciskają też na rząd, by dał im „mocniejsze” podstawy prawne do dyskryminacji ludzi ze względu na status „dobrowolnego” szczepienia.

W minionym tygodniu odbyło się zgromadzenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jednym z punktów obrad był apel do premiera Mateusza Morawieckiego dotyczący wprowadzenia prawnej możliwości weryfikacji statusu zaszczepienia. Tylko dwóch prezydentów zagłosowało przeciwko – Adam Neumann z Gliwic i Rafał Piech z Siemianowic Śląskich.

Prezydent Gliwic wytłumaczył swoje stanowisko. – Z doniesień medialnych które są wynika, że we Francji to jest (paszporty covidowe – red.) nieskuteczne. Tam mają piątą falę, przeradzającą się w szóstą. Mam wątpliwości, czy to jest właściwe zachowanie – mówił Neumann.

Przypomnijmy, że Francja jako jeden z pierwszych krajów w Europie zaprowadziła pełną segregację sanitarną. Osoby bez paszportu covidowego od kilku miesięcy nie mogą tam pójść do restauracji, kina, galerii handlowej, a nawet korzystać z dalekobieżnej komunikacji publicznej.

Wszystko to w ramach poczucia „bezpieczeństwa”, jakie miał dawać paszport covidowy.

W rzeczywistości jednak segregacja ze względów zdrowotnych niewiele dała, bo Francja zmaga się z kolejną falą koronawirusa, wieloma hospitalizacjami i transportami pacjentów pomiędzy regionami ze względu na brak miejsc w szpitalach. Najgorsza sytuacja występuje w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, gdzie odnotowano ostatnio 766 infekcji na 100 tys. mieszkańców.

Przedsiębiorcy chcą segregacji sanitarnej? Prezydent Gliwic twierdzi, że to bzdura

W mediach głównego nurtu coraz częściej podaje się argument, jakoby o segregację sanitarną zabiegali sami przedsiębiorcy. Neumann mówi natomiast, że on, jako prezydent blisko 200-tysięcznego miasta, nie spotkał się z ani jednym takim apelem.

– Ja w Gliwicach nie mam wniosków żadnych pracodawców o to, by sprawdzać certyfikaty covidowe. W związku z tym nie czuję się dzisiaj upoważniony do tego, żeby zagłosować pozytywnie – oznajmił prezydent Neumann.

Pełna wypowiedź poniżej.