Segregacyjne porozumienie. MOCNA odpowiedź przedsiębiorców na apel prezydentów 12 polskich miast [VIDEO]

Włodarze 12 polskich opublikowali niedawno list, w którym domagają się poszerzenia w Polsce segregacji sanitarnej i dodatkowych ograniczeń dla osób niezaszczepionych. Chcą, by proces ten spadł na barki przedsiębiorców. Na konferencji w Sejmie wystąpiło trzech przedsiębiorców, którzy skrytykowali list.

Prezydenci 12 polskich podpisali się pod listem, w którym domagają się odpowiednich przepisów dla pracodawców, by mogli weryfikować status zaszczepienia pracownika oraz ograniczenia dostępu do wielu miejsc niezaszczepionym.

„Dzisiaj żądamy podjęcia prac w trybie natychmiastowym nad aktami prawnymi umożliwiającymi pracodawcom weryfikację posiadania przez pracowników Unijnego Certyfikatu COVID (UCC) i podejmowanie stosownych działań w obrębie zakładu pracy. Pilne jest również podjęcie prac nad ograniczeniami dostępu osób nie posiadających UCC lub aktualnego testu na COVID-19 do miejsc publicznych w zamkniętych pomieszczeniach lub gdy niemożliwe jest zachowanie dystansu” – to jeden z fragmentów listu.

Konferencję prasową w Sejmie zorganizowała Konfederacja Korony Polskiej, wchodzącej w skład Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Rzecznik prasowy Marta Czech zauważyła, że powyższe postulaty stoją „w rażącej sprzeczności z konstytucją RP, umowami międzynarodowymi oraz ustawami polskimi – m.in. o RODO, zawodzie lekarza czy prawach pacjenta”.

Roman Łazarski: Nie próbujcie przeprowadzać segregacji sanitarnej rękami przedsiębiorców

Roman Łazarski, przedsiębiorca z Warszawy, zwrócił się do prezydentów 12 miast z następującą prośbą.

– Wiemy, że jesteście w stanie wiele zrobić dla naszego dobra, oczywiście za nasze pieniądze. Mamy do was małą prośbę: nie próbujcie usmażyć waszej politycznej pieczeni na cudzym grillu. Nie próbujcie przeprowadzać segregacji sanitarnej rękami przedsiębiorców – apelował Łazarski.

– Na co dzień, jako opozycja, straszycie społeczeństwo władzą mówiąc, po jakie metody totalitarne sięga. Tymczasem sami nawołujecie do zastosowania metod totalitarnych. Jeśli jednak nie potraficie wytrzymać bez tego zamordyzmu, to zacznijcie działać jak dorośli ludzie. To władza dysponuje aparatem przymusu, a nie przedsiębiorcy. Swoje cele realizujcie przy pomocy tego aparatu i na własną polityczną odpowiedzialność – kontynuował Łazarski.

– Wydaje się jednak, że chodzi o to, aby tej odpowiedzialności uniknąć. Jak przyjdzie do rozliczania pandemii, z tego co się zadziało, to odpowiedzialność się rozmyje. Wprowadzanie prawa, które na przedsiębiorców spycha ciężar segregacji, będzie doskonałym narzędziem do tego, by odpowiedzialność wyegzekwować nie od was, którzy tego żądacie, tylko od nas przedsiębiorców. I to na nasz koszt – podsumował Łazarski.

Dariusz Szumiło: Dyskryminacja i segregacja prowadzi do pauperyzacji społeczeństwa

Następnie głos zabrał przedsiębiorca z Wrocławia, Dariusz Szumiło.

– Jako przedsiębiorca jestem oburzony tym listem. (…) Segregacja sanitarna to dyskryminacja, a dyskryminacja to bezprawie. Nie możemy się na to zgodzić. Jako przedsiębiorca nie mogę być nadzorcą swoich pracowników. Nie będę weryfikował, jakich metod leczenia używają moi pracownicy. To jest ich prywatna sprawa. Dyskryminacja i segregacja prowadzi do pauperyzacji społeczeństwa. Podkreślam raz jeszcze – jako przedsiębiorcy jesteśmy przeciwni segregacji sanitarnej – powiedział Szumiło.

Włodzimierz Skalik: Ordynarna, haniebna praktyka jest realizowana stadnie

Głos zabrał także przedsiębiorca Włodzimierz Skalik.

– Dzisiaj rządzący wespół z koncernami farmaceutycznymi chcą doprowadzić do tego, ze u polskich przedsiębiorców nie będzie ważna kreatywność, walka o klienta, ofiarność w pracy, pomysły na rozwój firm, tylko istotne zacznie być kto i jaką terapię stosuje, kto uległ bądź nie terrorowi sanitarnemu. Polscy przedsiębiorcy stanowczo się sprzeciwiają temu, by wykorzystywano nasze firmy do wywierania presji – mówił.

– Ta ordynarna, haniebna praktyka, sprzeczna z prawem, łamiąca wiele przepisów o różnym charakterze, jest realizowana stadnie. Przykład tego listu pokazuje, że „mafia covidowa” pracuje zespołowo, bo wtedy wydaje im się, że ich osobista odpowiedzialność za to co robią, się rozmywa – kontynuował Skalik.

– Pod listem podpisało się 12 włodarzy miast. Cytować nie należy jednak miast, tylko konkretnych ludzi, którzy się podpisali. Zwracamy więc uwagę, kto konkretnie manifestuje swoje podejście do terroru sanitarnego – zaznaczył Skalik i wymienił nazwiska 12 prezydentów.

Cała konferencja dostępna poniżej.