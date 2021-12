TOTALNY ODLOT Ochojskiej! Europoseł porównała polską Straż Graniczną do katów z niemieckich i sowieckich obozów

Skandaliczny wpis europoseł Koalicji Obywatelskiej Janiny Ochojskiej. Porównała polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej do „katów niemieckich i sowieckich obozów”. Założycielka i przewodnicząca Polskiej Akcji Humanitarnej wyraziła nadzieję, że mundurowi „odpowiedzą za łamanie prawa i tortury”.

To już kolejny raz, gdy Ochojska staje przeciwko polskiej Straży Granicznej. Przypomnijmy, że na początku grudnia pojawiła się w pasie przygranicznym, wraz z dużą grupą dziennikarzy i paroma innymi europosłami.

„Europosłanka J. Ochojska żądała od funkcjonariuszy, aby się jej wylegitymowali. Osoby jej towarzyszące utrudniały funkcjonariuszom wykonywanie obowiązków podstawiając im telefony bardzo blisko twarzy, a nawet blokując przejście z cudzoziemcami do pojazdu służbowego” – przekazała Straż Graniczna.

Teraz Ochojska zaatakowała funkcjonariuszy Straży Granicznej słownie. Na Twitterze odniosła się od relacji jednego z mieszkańców Podlasia, zaangażowanego w pomoc nielegalnym imigrantom, przed którymi polskie służby ochraniają granicę naszego państwa.

W sieci pojawił się wpis Kamila Syllera. Alarmował on, że „w lasach znowu pojawiły się dzieci i kobiety”. Twierdził ponadto, że „żołnierze napadli dwie osoby z naszej sieci pomocowej – poza strefą, na skraju lasu”.

„Zmusili do leżenia na mokrej ziemi. Po pewnym czasie pozwolili im klęknąć. Nie wstać. Klęknąć. Pod pozorem realizowania uprawnień bezkarnie (na razie) zabawiają się w poniżanie ludzi – z polskimi obywatelami włącznie” – grzmiał Kamil Syller.

Sprawę w skandalicznych słowach skomentowała Janina Ochojska.

„Mam nadzieję, że kiedyś ludzie z @Straz_Graniczna odpowiedzą za łamanie prawa i tortury zadawane niewinnym ludziom. Opisy takich czynów czytałam w relacjach osób, które przeżyły II WŚ, Wzorce z katów niemieckich i sowieckich obozów. #KażdyMożeByćUchodźcą #pomocjestlegalna” – napisała europoseł.

Użytkownicy Twittera nie kryli oburzenia słowami polityk.

„@JaninaOchojska porównuje @Straz_Graniczna do oprawców z Auschwitz i sowieckich łagrów. To się nadaje do psychiatry albo prokuratora” – ocenił Tomasz Olszewski.

„Ochojska powinna być pozbawiona immunitetu.

I osądzona jak za działanie na szkodę kraju. O wcześniejszych akcjach nie wspominając.

Jak nie da się uchylić immunitetu to sprawić by zrzekła się obywatelstwa polskiego, którym tak chętnie się wyciera” – stwierdził użytkownik SiO2 #AllLivesMatter.

„Notujemy…” – zaznaczył Adam Kowalczyk.

Naiwnie czekam…” – skwitował Mateusz Tułacz.

„Mam nadzieję, że kiedyś @JaninaOchojska odpowie za wszystkie kłamstwa, pomówienia i oskarżenia wobec naszych służb, broniących granic Polski, naszej Ojczyzny. @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja, @SztabGenWP, @terytorialsi Oby jak najszybciej. #MuremZaPolskimMundurem #VKolumna” – napisał Zbigniew Podłucki.

Źródła: Twitter/Facebook/NCzas