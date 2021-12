Wielka Brytania. Rząd rozważa dwutygodniowy lockdown po świętach

Z powodu rozprzestrzeniającego się wariantu Omikron brytyjski rząd rozważa zaostrzenie restrykcji covidowych, z dwutygodniowym lockdownem tuż po świętach Bożego Narodzenia włącznie – informują w sobotę brytyjskie media.

„Financial Times” podał, że premierowi Borisowi Johnsonowi przedstawiono szereg opcji w ramach covidowego „planu C” – od łagodnych wskazówek do lockdownu i wprawdzie wolałby on pozostać przy tej pierwszej wersji, ale ma świadomość zagrożenia powodowanego przez wariant Omikron.

– Boris jest przerażony perspektywą zakłócenia planów bożonarodzeniowych drugi rok z rzędu, ale musi być realistą, jeśli chodzi o zagrożenie, wobec którego stajemy – mówi cytowane przez „FT” źródło.

Z kolei „The Times” ujawnia, że przygotowywane są przepisy, które mają być podstawą prawną do wprowadzenia dwutygodniowego lockdownu tuż po świętach Bożego Narodzenia.

Według tych planów zakazane byłyby spotkania w pomieszczeniach zamkniętych z wyjątkiem celów zawodowych, a puby, restauracje i inne lokale mogłyby obsługiwać klientów tylko na zewnątrz.

Covidowy „plan B” w Anglii został wprowadzony dopiero w ostatnich dniach – od piątku 10 grudnia obowiązek noszenia maseczek rozszerzony został na niemal wszystkie zamknięte przestrzenie publiczne, od poniedziałku obowiązuje zalecenie pracy zdalnej, jeśli jest to możliwe, a w środę zaczęły obowiązywać certyfikaty covidowe, które wymagane są do wejścia do klubów nocnych oraz na imprezy masowe powyżej określonego poziomu.

W odpowiedzi na informacje obu gazet rzecznik brytyjskiego rządu powiedział: „Rząd będzie nadal uważnie przyglądać się wszystkim pojawiającym się danym i będziemy dokonywać przeglądu obowiązujących środków, gdy dowiemy się więcej o tym wariancie”.

W sobotę Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) poinformowała, że liczba wykrytych przypadków Omikronu wzrosła o ponad 10 tys. i łącznie wynosi już prawie 25 tys., a z powodu nowego wariantu zmarło już siedem osób.

Źródło: PAP