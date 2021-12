Nagła śmierć tancerza. Partnerka Żory Korolyova odniosła się do oficjalnej przyczyny zgonu 34-latka [FOTO]

21 grudnia w wieku 34-lat zmarł nagle tancerz, znany m.in. z „Tańca z gwiazdami”, Żora Korolyov. Jego partnerka Ewelina Bator napisała o pogrzebie ukochanego. Odniosła się też do oficjalnej przyczyny zgonu.

We wtorek 21 grudnia niespodziewanie zmarł Żora Korolyov. Tancerz miał zaledwie 34 lata. Nic nie zapowiadało tragedii. Jako pierwszy o śmierci tancerza poinformował Paweł Dudek, znany jako Czadoman. Potwierdziła ją partnerka Korolyova, Ewelina Bator.

Żora Korolyov był znany m.in. z „Tańca z gwiazdami” i epizodów w filmach i serialach („Kochaj i tańcz”, „Niania”, „Ojciec Mateusz”).

Informację o śmierci tancerza potwierdziła jego partnerka, aktorka Ewelina Bator. Teraz w mediach społecznościowych opublikowała wpis, w którym odniosła się także do kwestii pogrzebu i oficjalnej przyczyny zgonu ukochanego. Według nieoficjalnych doniesień „Super Expressu” tancerz miał umrzeć na zapalenie mięśnia sercowego.

„Chcę żebyście wiedzieli, że Żora zostanie pochowany w Warszawie – w mieście, które kochał i wśród ludzi, którzy chcą go pożegnać. Nie znamy jeszcze daty – poinformuję was kiedy to nastąpi. Opiekuję się jego mamą, a ona opiekuje się mną. Dziękuję wam za każde słowo wsparcia – nie macie pojęcia, jak wiele znaczy” – napisała Bator.

Wystosowała także apel. „Nie spekulujcie proszę o przyczynie jego śmierci – jest ona nieznana jeszcze. Nie wciągajmy w to politycznych tematów” – dodała.

Źródła: se.pl/Instagram/NCzas