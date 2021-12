Rozdawnictwo bez końca. Rząd „dopłaci” stówę, byś mógł oglądać TVP Info

W przyszłym roku zmienią się standardy nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Większość dekoderów będzie trzeba wymienić na nowsze. Rząd PiS zapowiedział, że „dopłaci” 100 złotych do dekodera. Oczywiście rząd nie ma własnych pieniędzy, więc dopłaci z tego, co nam wcześniej zrabuje. Propaganda musi się szerzyć…

Już w marcu przyszłego roku niektóre gospodarstwa domowe mogą utracić możliwość odbierania sygnału najpopularniejszych stacji.

Ma to związek z nowym standardem nadawania naziemnej telewizji cyfrowej z obecnego systemu DVB-T/MPEG-4 na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC.

Zmiana standardu wynika z konieczności przeznaczenia obecnie wykorzystywanych przez telewizję naziemną częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby rozwoju szybkiego internetu w całej Europie. Ma to zagwarantować lepszą jakość oraz większą liczbę kanałów.

W Polsce wdrożenie nowego standardu odbędzie się etapowo:

Pierwszy etap – od 28 marca 2022 r. dotyczyć będzie województwa dolnośląskiego i lubuskiego,

Drugi etap – od 25 kwietnia 2022 r. – województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,

Trzeci etap – od 23 maja 2022 r. – łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego,

Czwarty etap – od 27 czerwca 2022 r. – województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Według wstępnych badań 2,27 mln gospodarstw nie jest jeszcze przystosowana do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej na nowych zasadach. W największym skrócie pisząc – telewizory wyprodukowane wcześniej niż w 2015 roku zazwyczaj nie mają wbudowanego tunera DVB-T2, co oznacza, że oglądanie naziemnej telewizji cyfrowej nie będzie możliwe bez nowego dekodera.

Kancelaria premiera ogłosiła zatem, że będzie dopłacać po 100 złotych do nowego dekodera.

„Każde gospodarstwo domowe, które potrzebuje wsparcia w zakresie przystosowania do zmiany standardu, otrzyma je – w formie świadczenia o wartości do 100 zł na zakup dekodera” – poinformował sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Janusz Cieszyński.

Wniosek o dopłatę można złożyć w formie elektronicznej lub tradycyjnej. Osobiście albo przez pełnomocnika.

„Po złożeniu wniosku – uprawniona osoba otrzyma dokument potwierdzający przyznanie świadczenia na zakup dekodera. Będzie go mogła zrealizować w jednym ze sklepów RTV, które zgłoszą się do udziału w programie. Dofinansowanie będzie jednorazowe, w wysokości do 100 zł. Świadczenie można będzie uzyskać do końca 2022 r.” – dodano.

Ze stacji informacyjnych w naziemnej telewizji cyfrowej dostępne jest tylko TVP Info.