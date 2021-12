Śmierć na murawie. Algierski piłkarz zmarł po ataku serca

Algierski piłkarz Sofiane Loukar zmarł w drodze do szpitala po tym jak doznał ataku serca w trakcie meczu drugiej ligi algierskiej ASM Oran – Mouloudia Saida. Po informacji o jego zgonie spotkanie przerwano.

Grający w drużynie gości Loukar w pierwszej połowie zderzył się ze swoim bramkarzem i wymagał interwencji lekarza. Wrócił na boisko, ale dziesięć minut później doznał ataku serca.

Loukar został przewieziony do szpitala, ale zmarł na atak serca. Kiedy wiadomość o jego śmierci dotarła do obu drużyn, zrezygnowały one z kontynuowania meczu.

Źródło: PAP/anews.com.tr