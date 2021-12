Szprycowanie przyspiesza. Trzecia dawka już po trzech miesiącach

Izraelskie ministerstwo zdrowia poinformowało w poniedziałek, że w związku z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron otrzymanie dawki przypominającej szczepienia przeciw Covid-19 będzie możliwe już po trzech miesiącach, a nie jak dotąd po pięciu, od podania drugiej dawki.

Nowe zasady będą miały zastosowanie do dwudawkowych szczepionek wyprodukowanych przez firmy farmaceutyczne Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Izrael to jeden z pierwszych krajów świata, które uruchomiły program szczepień dawkami przypominającymi po zaobserwowaniu, że odporność nabyta z czasem słabnie.

Według danych ministerstwa zdrowia ok. 63 proc. z 9,4 mln Izraelczyków otrzymało pierwsze dwie dawki szczepienia przeciw Covid-19. Do tej pory dawkę przypominającą przyjęło prawie 45 proc. obywateli, czyli nieco ponad połowa osób uprawnionych do jej otrzymania.

Źródło: PAP