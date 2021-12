Apel do Adama Małysza. „Pańska obecność w kampanii społecznej ‚Ostatnia prosta’ okazała się…” [FOTO]

Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich i lider ruchu Polska Jest Jedna, podczas jednego ze spotkań odczytał emocjonalny apel do Adama Małysza.

Piech nawiązał do kampanii szczepionkowej pt. „Ostatnia prosta”, której Małysz był jedną z twarzy.

Niedawno legendarny polski skoczek przyznał, że wszyscy w kadrze skoczków czują się oszukani, bo obiecywano im, że po zaszczepieniu się nie będą poddawani testom.

Apel do Małysza

„Pańska obecność w kampanii społecznej „Ostatnia Prosta”, choć dyktowana z pewnością chęcią wsparcia Polaków w wyjściu z pandemicznej zapaści, okazała się jednak symbolem oszukania i wykorzystania osób publicznych do kampanii preparatów medycznych, które w żaden sposób nie poradziły sobie do dziś z pandemią wirusa Covid-19” – czytamy w apelu, który podpisał prezydent Rafał Piech.

„Wobec zaistniałej w Polsce sytuacji, w której miejsce leczenia postawiono preparat szczepionkowy, który ani nie chroni przez zachorowaniem, ani nie zabezpiecza przed dalszym zarażaniem innych, apelujemy jako ruch społeczny, by natychmiast zmienić w Polsce procedurę leczenia, która dzisiaj, przez pierwsze kilka dni od zarażenia, ogranicza się do teleporady i stosowania paracetamolu, doprowadzając w konsekwencji do takiego stadium choroby, które wymaga hospitalizacji lub tlenoterapii” – czytamy dalej.

„Uważamy, że bez względu na gotowość do korzystania z preparatów szczepionkowych, każdy z Polaków powinien mieć zagwarantowane prawo dostępu do bezpośredniej diagnostyki, osłuchiwania i leczenia lekami antywirusowymi i antybiotykami, których skuteczność jest przebadana i znana od ponad 30-40 lat” – przedstawia swój punkt widzenia ruch Polska Jest Jedna.

„Wobec powyższego, liczymy, że mając świadomość odpowiedzialności za wcześniejsze zaangażowanie się w akcję „Ostatnia Prosta”, włączy się Pan ponownie w społeczny apel, żądając podjęcia przez Ministerstwo Zdrowia zdecydowanych kroków w kierunku podejmowania leczenie Covid-19 od pierwszych dni, prowokując tym samym do publicznej dyskusji na temat weryfikacji skuteczności dotychczasowych narzędzi walki z pandemią Covid-19” – podsumowuje prezydent Siemianowic Śląskich Rafał Piech.