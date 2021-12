Kapitulacja covidowej polityki?! „Nadszedł czas, by się poddać”

Prof. Francois Balloux, dyrektor Instytutu Genetyki w Kolegium Uniwersyteckim w Londynie, oficjalnie stwierdził, że „nadszedł czas, by się poddać”.

„Można założyć maskę FFP2, FFP3, N95, kombinezon ochronny lub cokolwiek innego, ale na tym etapie wszystko, co można osiągnąć, to opóźnić moment, gdy niektórzy z nas się zakażą, a tym samym nieznacznie przedłużyć pandemię” – stwierdził brytyjski profesor.

„Ochrona, jaką zapewniają szczepionki przed zakażeniem jest bardzo niska, chociaż ochrona przed ciężkim przebiegiem, hospitalizacją i śmiercią pozostaje świetna” – pisze.

Dodaje, że „nie jest porażką moralną zakażenie się wirusem atakującym drogi oddechowe”.

„To się zdarza, to życie, które czasem jest do bani” – podkreśla.

Stwierdza też, że „wszyscy zakażą się koronawirusem SARS-CoV-2 w najbliższej przyszłości i prawdopodobnie spotka to ich więcej niż raz w życiu”.

Brytyjski profesor podkreśla, że „udawanie, iż zachowujemy kontrolę nad wirusem staje się zbyt kosztowne”.

Konkluduje, że jako społeczeństwo powinniśmy wyjść z pandemii dość szybko, ale do tego potrzeba jest wola polityczna.

„Nadszedł czas, by się poddać” – pisze. Cały wątek poniżej.

This is not an easy message to convey, even to those who have have already accepted that zero-covid was toast. Essentially everyone will eventually get infected by SARS-CoV-2 in the near future, and likely more than once in their lifetime.

1/

— Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) December 27, 2021