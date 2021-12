Koniec chrześcijańskich spotkań młodzieży w Lednicy? Umowa rozwiązania

Radio Poznań informuje, że dominikanie zadecydowali się rozwiązać umowę podpisaną do 2027 roku na zarządzanie Polami Lednickimi przez świeckie Stowarzyszenie Lednica 2000 i opuścili to miejsce.

Pola Lednickie należą do zakonu dominikanów – jednak to świeckie stowarzyszenie Lednica 2000 powołane przez ojca Jana Górę zarządzało tym miejscem do tej pory.

Stowarzyszenie odpowiadało za utrzymanie obiektu, zatrudniało pracowników i regulowało wszystkie koszty związane z prowadzeniem tu działalności.

To właśnie stowarzyszenie, a nie zakon, rokrocznie organizowało na Polach Lednickich znane chrześcijańskie spotkania młodzieży, które zawsze cieszyły się sporą frekwencją. Przy okazji stowarzyszenie zarabiało, dzięki hojności sponsorów.

Teraz jednak zakon chce objąć pełną kontrolę nad tym miejscem. Obecnie jednak dominikanie… opuścili Pola Lednickie. Według informacji portalu epoznan.pl – zakonnicy wrócą dopiero, gdy stowarzyszenie całkowicie się stamtąd wyprowadzi.

Zakon chce utworzyć na Polach Lednickich domy rekolekcyjne (de facto budynku już tu są).

– To, że dominikanie zeszli z tego posterunku, jakim od 25 lat była Lednica to jest smutek, żal, niedowierzanie, a z drugiej strony zgorszenie, bo jest to równoznaczne z tym, że nie można tu prowadzić działalności duszpasterskiej, a przecież ten ośrodek dla tej idei powstał. Takie było dzieło i zamysł ojca Jana Góry, który był z jednej strony dominikaninem, ale z drugiej doskonale rozumiał sprawy świeckich. Mamy obawy, że dominikanie chcą robić Lednicę po swojemu. Boimy się, że Lednica będzie zupełnie inna, jeśli się ostanie. Chcielibyśmy razem z dominikanami kontynuować to dzieło, które ojciec Jan Góra wytyczył – powiedział dla Radia Poznań Bogdan Kowalski, prezes Stowarzyszenia Lednica 2000.

Zakonnicy na razie skomentowali sytuacji.

Źródło: epoznan.pl