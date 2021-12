Punkt zapalny? Chiny grożą „drastycznymi środkami”

Chiny podejmą „drastyczne środki”, jeśli „siły separatystyczne” na Tajwanie będą dążyły do niepodległości – zagroził w środę rzecznik chińskiego rządowego biura ds. Tajwanu Ma Xiaoguang. Pekin uważa Tajwan za część terytorium ChRL.

Komunistyczne Chiny nasiliły w ostatnich latach działania wojskowe wokół Tajwanu, co demokratycznie wybrane władze w Tajpej oceniają jako próbę zastraszenia. Pekin zwiększył również presję mającą na celu dyplomatyczną izolację wyspy.

Chiny zrobią, co w ich mocy, by osiągnąć pokojowe zjednoczenie z Tajwanem, ale jeśli „dążące do niepodległości siły separatystyczne na Tajwanie będą prowokować, wywierać presję lub przekroczą którąś z czerwonych linii, będziemy musieli podjąć drastyczne środki” – powiedział Ma.

Według niego prowokacje sił niepodległościowych oraz „zagraniczne interwencje” w tej sprawie będą w nadchodzących miesiącach „ostrzejsze i intensywniejsze”. – W przyszłym roku sytuacja w Cieśninie Tajwańskiej stanie się bardziej złożona i poważna – ostrzegł.

Władze w Pekinie dążą do przejęcia kontroli nad Tajwanem i nie wykluczają użycia w tym celu siły, jeśli uznają to za konieczne. Według Komunistycznej Partii Chin (KPCh) zjednoczenie z Tajwanem jest warunkiem koniecznym do realizacji wizji „wielkiego odrodzenia narodu chińskiego”, lansowanej przez przywódcę ChRL Xi Jinpinga.

Kwestia tajwańska jest jednym z głównych punktów zapalnych w coraz bardziej napiętych stosunkach Chin z USA. Waszyngton, podobnie jak większość stolic, nie utrzymuje formalnych relacji dyplomatycznych z Tajpej, ale amerykańskie prawo zobowiązuje go do pomagania Tajwanowi w samoobronie w przypadku ataku.

Źródło: PAP