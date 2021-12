Rządowy ekspert ds. covida tłumaczy, dlaczego zaszczepieni umierają po zakażeniu

Dr Paweł Grzesiowski, ekspert ds. walki z COVID-19 Naczelnej Rady Lekarskiej – w typowo covidiańskim stylu – wyjaśniał w TVN24, dlaczego coraz częściej słyszy się o osobach zaszczepionych przeciw covid, które są zakażone i umierają. Grzesiowski dalej zachęca do szczepień.

Przypominaliśmy ostatnio o wywiadzie, w którym prof. Andrzej Horban zapewniał, że zaszczepieni na covid „nie będą zarażali, bo nie będą zakażeni”.

Bardzo szybko okazało się, że to, co mówił „ekspert”, to stek bzdur. Jego słowa szybko zweryfikował czas. Obecnie rządowi specjaliści covidowi wyrażają bardziej zachowawcze opinie.

Jeszcze niedawno przekonywano społeczeństwo, że niemal 100 proc. osób ciężko chorujących i umierających na covid, to niezaszczepieni. To również się zmienia.



– 75 proc. z tych osób, które zmarły, to były osoby niezaszczepione – powiedział w TVN24 dr Paweł Grzesiowski. – To się potwierdza w innych krajach. Głównie umierają osoby, którym zanikła odporność po dwóch dawkach. Ważne jest, aby nie tylko szczepić się, ale również nie odkładać trzeciej dawki – dodał.

Oznacza to, że mniej więcej co czwarty raportowany obecnie zgon zakażonego to śmierć osoby zaszczepionej. Grzesiowski uważa, że to nic nadzwyczajnego.

– Już gdy szczepionki wchodziły do użycia ich skuteczność szacowano na 90-95 proc. Poza tym odporność poszczepienna obniża się z czasem – mówił dr Grzesiowski.

To nie do końca prawda i internauci wypomnieli to Grzesiowskiemy. Przypominają, że ze strony rządowej wielokrotnie padały zapewnienia, że szczepionki mogą dawać 100 proc. ochronę przed zakażeniem.

To co to jest Panie @grzesiowski_p ? Odpowiem to rządowe strony, rządowe konferencje @MZ_GOV_PL i informacje od ministra zdrowia @a_niedzielski. Jakiś komentarz? pic.twitter.com/417sj5vArf — Victor (@poprawnym2) December 29, 2021

„Ekspert” tłumaczy też jak to możliwe, że zaszczepieni umierają na covid. – Te osoby, które zmarły, mimo że były zaszczepione, mogły słabiej odpowiedzieć na szczepienie. To są w większości osoby z najbardziej zagrożonej grupy osób w wieku 75+ – twierdzi.

Grzesiowski w dalszym ciągu namawia do szczepień i do przyjmowania trzeciej dawki szczepionki.

Źródło: TVN24