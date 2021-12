Jak będzie wyglądał świat w 2022 roku? Wizje z 1923 roku

W krakowskiej gazecie „Kuryer Codzienny” opublikowano 9 lutego 1923 roku artykuł, którego autor spisał przewidywania różnych ekspertów dot. tego, jak będzie wyglądał świat w 2022 roku.

Na początku artykułu autor powołuje się na niejakiego pana Griffitha „króla kinematografu”, który twierdzi, że „za sto lat książki i gazety nie będą się już drukować”.

Według ówczesnego eksperta książki i gazety wyświetlać będziemy na ekranie kinematograficznym. Trzeba przyznać, że niewiele się tu pomylono – rzeczywiście istnieją ebooki, a poza tym komputery i laptopy, których również się używa do czytania.

Ten sam pan Griffith twierdził, że będą w naszych czasach istniały „szkoły-kina” i „kina biblioteki”.

Inny ekspert, Walter N. Polakow, przewidywał z kolei, że świat zrezygnuje z nafty i węgla i wynaleziony zostanie sposób używania energii słonecznej. Brzmi to jak zapowiedź fotowoltaiki.

Dalej jednak pan Polakow trochę „popłynął”, bo pisze o tym, że w lotnictwie używać się będzie siły przyciągania ziemskiego.

Pan Polakow wyobrażał sobie również, że dzień pracy w 2022 roku nie będzie trwał 8 godzin, jak w jego czasach, tylko 2 godziny. Tu również się pomylił.

Henry L. Mencken z kolei przewidywał, że w naszych czasach Stany Zjednoczone będą brytyjską kolonią. Winfred G. Hendenberg miał nadzieję, że między 1923 a 2022 rokiem nie wybuchnie żadna woja – niestety wybuchła II wojna światowa i wiele innych konfliktów.

Dalej w artykule czytamy, że w 2022 roku alkohol będzie uważany za truciznę i tylko najwięksi degeneraci będą go spożywać po kryjomu.

Mary Garret Hay wieszczyła z kolei, że w 2022 roku kobiety będą wyemancypowane i równe mężczyznom. Ciekawe, co by powiedziała, gdyby zobaczyła w co rozwinął się ruch sufrażystek…

"Jak będzie wyglądał świat w roku 2022?"

– Ilustrowany Kurier Codzienny, Kraków, 8 lutego 1923 r. #NowyRok #Rok2022 pic.twitter.com/4KKlk7zZty — Kamil Wszołek (@Kamil_Wszolek) December 31, 2021

