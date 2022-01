Informacja o szczepieniu w chipie pod skórą. Twórcy technologii odpowiadają krytykom

Szwedzki start-up stworzył mikrochip, który można wszczepić w skórę i który po zeskanowaniu wyświetla szczegóły covidowego paszportu szczepionkowego. Pomysł jest krytykowany jako próba inwigilacji ludzi w sposób wyciągnięty wprost z teorii spiskowych. Twórcy technologii postanowili odpowiedzieć krytykom.

Wynalazek, stworzony przez firmę technologiczną Dsruptive Subdermals, polega na wprowadzeniu tuż pod skórę wstępnie zaprogramowanego, skanowanego implantu o wymiarach 2 milimetry na 16 milimetrów.

– Mam wszczepiony chip w ramieniu i tak zaprogramowałem chip, że mam na nim swój paszport COVID, a powodem jest to, że zawsze chcę mieć do niego dostęp – powiedział AFP Hannes Sjoblad, dyrektor zarządzający Dsruptive Subdermals.

O wynalazku pisaliśmy już szerzej:

Teraz twórcy technologii postanowili odpowiedzieć na krytykę, która na nich spadła. Oni sami nie widzą w swoim pomyśle niczego złego.

– Ta technologia istnieje i jest używana, czy nam się to podoba, czy nie – mówi w wywiadzie Hannes Sjoblad. – Cieszę się, że zostało to wprowadzone do publicznej rozmowy – dodał.

– Nowe technologie muszą być szeroko dyskutowane i rozumiane. Inteligentne implanty to potężna technologia medyczna – twierdzi twórca kontrowersyjnej technologii.

Kosztujący 100 euro za mikroczip działa poprzez skanowanie telefonem miejsca na ramieniu, w którym został wszczepiony.

Po zeskanowaniu pojawia się plik PDF, który pokazuje wszystkie szczegóły cyfrowego certyfikatu COVID danej osoby: wskazuje jej status szczepienia, a także może pokazywać, czy dana osoba uzyskała ostatnio pozytywny wynik testu na Covid.

Źródło: NCzas, Express.co.uk