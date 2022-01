Prezydent Siemianowic Śląskich: „Nie mam zamiaru popełnić samobójstwa”

Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich, należy do nielicznego grona polskich samorządowców, którzy sprzeciwiają się zasadom sanitaryzmu. W niedzielę polityk ze Śląska rozmawiał z Piotrem Szlachtowiczem, dziennikarzem internetowej telewizji wRealu24. Podczas rozmowy padło oświadczenie mogące świadczyć o tym, że samorządowiec czegoś się obawia.

– Jest pan politykiem, prezydentem dużego miasta, który już na pewno naraził się władzy i tym wszystkim, o których rozmawiamy. Ma pan jakieś groźby? – zapytał samorządowca dziennikarz.

– Warto jedną rzecz tutaj powiedzieć. Myślę, że ludzie sami wyciągną wnioski. Chciałem już to zrobić wcześniej. Chciałbym złożyć takie oświadczenie. Chciałbym oświadczyć, że nie mam zamiaru popełnić samobójstwa. Myślę, że ta deklaracja jest bardzo ważna i państwo sami wyciągniecie wnioski. Jestem osobą wierzącą, jestem katolikiem i dla mnie życie jest najważniejsze, rodzina jest dla mnie najważniejsza. Nie mam zamiaru w żaden sposób odbierać sobie życia. Taką deklarację chciałbym złożyć, myślę że jest ona bardzo ważna dzisiaj, no bo sytuacje są różne, sygnały docierają do mnie też różne – mówił Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.

Rafał Piech to prezydent Siemianowic Śląskich i założyciel ruchu Polska Jest Jedna. Samorządowiec ze Śląska od samego początku jest jedną z twarzy walki z segregacją sanitarną w Polsce.

Jak sam mówi – nie jest antyszczepionkowcem, a jego dzieci są zaszczepione na większość chorób, na które uznał za słuszne je zaszczepić. Nie zgadza się jednak na ograniczanie wolności ludzi tylko dlatego, że nie zdecydowali się przyjąć jakiegoś stosunkowo nowego preparatu.

O działaniach prezydenta Piecha pisaliśmy wielokrotnie:

Źródło: wRealu24