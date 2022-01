Duda chce komisji śledczej ws. Pegasusa. PiS: nie będzie komisji, bo nic się nie stało

Prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w „Gościu Wydarzeń” Polsat News wypowiedział się na temat doniesień o podsłuchiwaniu opozycji za pomocą izraelskiego systemu Pegasus. Głowa państwa nie wyklucza powołania komisji śledczej w tej sprawie. Radosław Fogiel w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet stwierdził jednak kategorycznie, że takiej komisji nie będzie.

Amerykańska agencja prasowa Associated Press podaje, że działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen Lab poinformowała w czwartek, iż senator PO-KO Krzysztof Brejza miał być w 2019 roku inwigilowany za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus.

Citizen Lab twierdzi, iż do Brejzy włamywano się 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r.

Wcześniej informowano, że inwigilowani za pomocą stworzonego przez Izrael systemu mieli być również adwokat, założyciel Młodzieży Wszechpolskie i były minister w pierwszym rządzie PiS-u Roman Giertych oraz prokurator Ewa Wrzosek.

Pisaliśmy o tym, że wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz stwierdził na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia, że Polska w ogóle nie korzysta z Pegasusa.

Duda nie wyklucza komisji śledczej

Na ten temat wypowiedział się również prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa nie wyklucza, że w sprawie warto powołać komisję śledczą.



– Od tego jest parlament, żeby te sprawy były wyjaśniane w parlamencie. Nie wykluczam [komisji śledczej], jeżeli taka będzie decyzja posłów, parlamentu. Jeżeli są takie twierdzenia, nic nie słyszałem o tym, żeby były jakiekolwiek dowody na tę okoliczność, to żeby była jasność, żadnego dowodu na tę okoliczność nie widziałem i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nigdy nie miałem żadnej korespondencji w tej sprawie, nigdy nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał. W związku z powyższym jestem za tym, żeby absolutnie tę sprawę wyjaśnić – stwierdził prezydent Andrzej Duda w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

– Jeżeli takie pojawiają się twierdzenia, to sprawa wymaga wyjaśnienia, zwłaszcza jeżeli tego typu twierdzenia dotyczą prokuratora, który prowadził jakąś sprawę. Zdumiewające były dla mnie te informacje, bo nigdy o tym nie słyszałem i nigdy też nie miałem żadnych dokumentów, które o czymś takim mogłyby stanowić. W związku z powyższym uważam że sprawę trzeba wyjaśnić, skoro takie twierdzenia są – mówił dalej prezydent.

PiS wyklucza komisję śledczą

Wicerzecznik PiS, Radosław Fogiel, powiedział, że PiS jest przeciwny powstaniu komisji śledczej ws. Pegasusa.



– Bo nie ma afery wokół Pegasusa. No oczywiście [to moje zdanie] – stwierdził Radosław Fogiel w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet.

– Nie ma też dowodów na to, czy reptilianie [ludzie-jaszczury – red.] rządzą światem i czy to jest powód do tego, żeby powoływać komisję śledczą? – mówił dalej.

Źródło: Polsat News, Radio Zet