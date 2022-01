COVIDOWE SZALEŃSTWO. Chcą wprowadzić wzmocnioną przepustkę Covid

Premier Włoch Mario Draghi chce wprowadzić obowiązek posiadania przez osoby pracujące wzmocnionej przepustki sanitarnej, wystawionej tylko na podstawie szczepienia lub wyleczenia. W ten sposób zamierza, jak podaje wtorkowa prasa, przekonać do szczepień co najmniej 2,5 mln niezdecydowanych osób.

Na mocy dotychczas obowiązujących przepisów warunkiem przystąpienia do pracy jest zwykły tzw. Green Pass, który można otrzymać także na podstawie testu z ostatnich 48 godzin. W obliczu lawinowego szerzenia się wariantu Omikron szef rządu chce zaostrzenia tych zasad, także po to, by chronić wzrost gospodarczy – wyjaśnia prasa.

Każda osoba pracująca, także zdalnie, musiałaby mieć tzw. Super Green Pass. Decyzja rządu oczekiwana jest w środę.

Wymóg szczepień dla wszystkich

Trzeba wprowadzić wymóg szczepień dla wszystkich, nie tylko dla osób pracujących – taki postulat przedstawił szef największej włoskiej centrali związkowej Maurizio Landini w wywiadzie dla dziennika „La Repubblica”.

– Ponowny wzrost szerzenia się wirusa wymaga od rządu wzięcia na siebie odpowiedzialności – stwierdził. Jego zdaniem wymóg szczepień powinien dotyczyć wszystkich, „ponieważ wirus dotyczy wszystkich”.

Poza tym, jak dodał lider lewicowej centrali, miejsca pracy nie są ogniskami zakażeń. – Wirus szerzy się poza miejscami pracy, w środkach komunikacji, tam, gdzie jest tłok – zaznaczył Landini.

Socjalistyczne regulacje

Gazety informują także o decyzji w sprawie urzędowego obniżenia cen maseczek Ffp2, które są wymagane we wszystkich środkach komunikacji. Muszą je też nosić zwolnione z kwarantanny osoby zaszczepione trzecią dawką, które miały kontakt z zakażonym.

Na mocy porozumienia zawartego przez urząd komisarza do spraw pandemii z aptekami jedna maseczka będzie kosztować 0,75 euro. Są one nadal trudne do zdobycia, a ich ceny w ostatnim czasie wzrosły ponad dwukrotnie.

Szpryce i zakażenia

Ponad 20 milionów Włochów, czyli jedna trzecia całej populacji kraju, zaszczepionych jest już trzecią dawką przeciwko Covid-19. Dane te przedstawił we wtorek rząd. Po dwóch dawkach jest 86 procent ludności.

Co najmniej jedną dawkę przyjęło 89 procent mieszkańców Włoch. Poziom zaszczepienia jest jednym z najwyższych w Europie.

Mimo wysokiego poziomu zaszczepienia w ostatnich dniach we Włoszech gwałtownie wzrosła liczba wykrywanych przypadków zakażenia koronawirusem i osiągnęła rekordowy poziom od początku mniemanej pandemii.

W Sylwestra (31 grudnia – red.) oraz Nowy Rok (1 stycznia – red.) wykryto po ponad 140 tysięcy przypadków nowych zakażeń dziennie. W ostatnich dwóch dniach liczba wykrywanych przypadków znacząco spadła, jednak ciągle jest na wysokim poziomie (powyżej 60 tysięcy wykrytych zakażeń dziennie – red.).

Źródło: PAP/NCzas