Gwiazdor sylwestra z TVP pobił człowieka, który pomylił go z kimś innym [VIDEO]

TVP chwaliło się tym, że na sylwestra zaprosiło gwiazdę światowego formatu. O Jasonie Derulo – bo to on był bohaterem wieczoru – traktował bardzo długi materiał w TVP Info. Ten sam gwiazdor, którego państwowa telewizja zaprosiła na swoją imprezę, niedługo potem zaatakował człowieka, który pomylił go z innym piosenkarzem.

„Reżimówce”, którą zawiaduje Jacek Kurski, „były” polityk Prawa i Sprawiedliwości, czyli partii rzekomo konserwatywnej, nie przeszkadzały obleśne i zboczone teksty piosenek Jasona Derulo.

Choć w rzeczywistości nie jest to muzyk ze ścisłej światowej topki, to właśnie tak przedstawiała go telewizja publiczna. Doszło nawet do tego, że postać piosenkarza zajęła dużą część jednego z wydań serwisu informacyjnego Telewizji Polskiej.

Wiadomo, że na występ muzyka nie szczędzono pieniędzy. Pisaliśmy o tym:

Okazuje się, że gwiazda sylwestra telewizji publicznej nie tylko teksty kawałków ma prymitywne. Niedługo po imprezie w telewizji Kurskiego muzyk zaatakował człowieka w Las Vegas. Wszystko przez to, że ten pomylił go z innym czarnoskórym piosenkarzem – Usherem.

Wokalista najpierw został zaczepiony przez dwóch mężczyzn, krzyczących do niego: „Hey, Usher, f**k you, b**ch”.

To zdenerwowało gwiazdora tak bardzo, że rzucił się na nich z pięściami. Jeden z mężczyzn oberwał naprawdę mocno. Nie chcą oni jednak wnosić oskarżenia.

Całą sytuację nagrały kamery: