Kazachowie idą na całość! Przejęli rezydencję prezydenta, rozbroili żołnierzy [VIDEO]

O zajęciu jednej z rezydencji prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa poinformował portal zakon.

Rosyjska agencja TASS przekazała, że do budynku próbowało wtargnąć kilka tysięcy protestujących, a w jej zasnutych dymem okolicach było słychać strzały i huk granatów ogłuszających.

⚡️⚡️⚡️ Right now, the storming of the Presidential Administration of Kazakhstan begins. #BreakingNews #Breaking #Kazakhstan #Казахстан #protests pic.twitter.com/iuOiCDDvor

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 5, 2022