Oświadczenie Konfederacji ws. usunięcia profilu na Facebooku. Wielomilionowe zasięgi, największa dynamika wzrostu [FOTO]

Profil Konfederacji, który śledziło 671 tys. osób, został usunięty z Facebooka. Partia wydała oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Konfederacja została usunięta z Facebooka 5 stycznia tuż przed godziną 14. Cenzura w mediach społecznościowych postępuje.

„Traktujemy to jako pogwałcenie konstytucyjnej zasady swobody rozpowszechniania informacji i ingerencję w zbliżający się cykl wyborczy. Profil Konfederacji gromadził społeczność ponad pół miliona sympatyków i osiągał wielomilionowe zasięgi. Od dwóch lat miał największą dynamikę wzrostu spośród wszystkich profili politycznych” – głosi oświadczenie Konfederacji.

„W czasie prowadzenia profilu zostały przeprowadzone trzy ogólnopolskie kampanie wyborcze i opublikowano na nim tysiące materiałów w różnej formie. Administracja Facebooka nigdy nie nawiązała z nami kontaktu w sprawie zastrzeżeń co do sposobu prowadzenia profilu. Nasze płatne reklamy polityczne były zatwierdzane w kampaniach wyborczych” – czytamy.

„Działanie Facebooka uderza w reguły demokracji i tym samym godzi w polską rację stanu. Taki sposób działania amerykańskiej firmy nie może pozostać bez reakcji. (…) Oczekujemy przywrócenia profili Konfederacji do działania oraz wyjaśnień, które materiały naruszają „Standardy Społeczności” i w jaki sposób. Wzywamy rząd państwa polskiego do reakcji na próbę cenzury partii politycznej oraz do pilnego uchwalenia przepisów chroniących wolność słowa przed zagranicznymi korporacjami” – czytamy w oświadczeniu Konfederacji.

Szerzej o usunięciu profilu Konfederacji z Facebooka wypowiedział się na konferencji prasowej poseł Krzysztof Bosak.

