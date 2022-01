Atak serca na boisku. Nie żyje 25-letni piłkarz

Nie żyje Marcos Menaldo. 25-letni piłkarz doznał ataku serca na boisku. Pomimo natychmiastowej pomocy i przetransportowaniu do szpitala jego życia nie udało się uratować.

25-letni gwatemalski piłkarz Marcos Menaldo zmarł w tragicznych okolicznościach, doznając ataku serca podczas jednego z treningów w ramach przygotowań do nowego sezonu – podała telewizja ESPN.

Pomimo szybkiej pomocy, reanimacji na boisku, a następnie hospitalizacji zawodnika Deportivo Marquense nie udało się uratować.

12 grudnia ub.r. Menaldo świętował 25. urodziny. Był czołowym zawodnikiem zespołu, który właśnie wygrał drugą ligę i przygotowywał się do gry na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.

– Nie możemy do siebie dojść. Przydarzyło się to młodemu, dynamicznemu i wesołemu człowiekowi. To szokujące, ponieważ tracimy nie tylko zawodnika, ale i przyjaciela. Około 11:00 otrzymałem informację, że Marcos zemdlał na treningu. Przewieziono go do szpitala, gdzie zrobiono wszystko, aby go uratować. Niestety, Bóg miał inny plan – powiedział prezes klubu Hernan Maldonado.