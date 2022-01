Pogrzeb Żory Korolyova. Wzruszające pożegnanie zmarłego nagle 34-letniego tancerza

W Warszawie odbył się pogrzeb Żory Korolyova. Znany tancerz zmarł nagle tuż przed Świętami Bożego Narodzenia w wieku zaledwie 34 lat.

Znany m.in. z „Tańca z gwiazdami” i epizodów w filmach i serialach („Kochaj i tańcz”, „Niania”, „Ojciec Mateusz”) Żora Korolyov zmarł niespodziewanie 21 grudnia 2021 roku.

Według nieoficjalnych doniesień „Super Expressu” 34-letni Korolyov miał umrzeć na zapalenie mięśnia sercowego. Osierocił 11-letnią córeczkę Sonię oraz pozostawił pogrążoną w żałobie rodzinę i partnerkę, Ewelinę Bator.

Nagłe odejście tancerza zszokowało niemal wszystkich. Ivona Pavlović, współpracująca z Korolyovem w „Tańcu z gwiazdami”, tak na łamach „Faktu” skomentowała śmierć kolegi z branży.

„Nie mogę w to uwierzyć w to, co się stało. Spadło to na mnie, jak grom z jasnego nieba. Nikt się tego nie spodziewał. Ta śmierć wydaje się być bardzo tajemnicza. To straszne, by człowiek w tak młodym wieku zmarł. Pytam – dlaczego? Żora był bardzo wysportowany. Jawił się jako mężczyzna zdrowy, który prowadzi bardzo higieniczny tryb życia. Tacy ludzie nie powinni odchodzić” – podkreśliła w rozmowie z „Faktem” jurorka „Tańca z gwiazdami”.

Pogrzeb Żory Korolyova

Pogrzeb Żory Korolyova odbył się 5 stycznia 2022 roku. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 13.30 we franciszkańskim kościele pw. św. Antoniego z Padwy przy ul. Senatorskiej 31 w Warszawie. Korolyov spoczął na Cmentarzu Północnym (na Wolce Węglowej) w Warszawie.

W pogrzebie uczestniczyła najbliższa rodzina, znajomi, osoby z tzw. środowiska oraz gros przypadkowych osób, których poruszyła nagła śmierć znanego tancerza.

– Żora był wyjątkowym dzieckiem. Zawsze, codziennie rano wysyłał wiadomość do rodziców. Życzył im dobrego dnia i mówił, jak bardzo ich kocha. Po śmierci taty, Wieczysława, opiekował się swoją mamą, Mariną z całych sił. Nie było dnia, kiedy nie myślał o córce, Soni, którą zawsze będzie kochał do szaleństwa. W trudnych chwilach spotykaliśmy się i zostaliśmy partnerami oraz najlepszymi przyjaciółmi. Od kiedy Cię poznałam, nigdy nie musiałam sobie robić kawy. Zawsze czekała gotowa z cynamonem w salonie. Skradłeś serce całej rodzinie – mówiła podczas ceremonii pogrzebowej Ewelina Bator, partnerka zmarłego Żory.

– Wyjątkowy talent, mogłam patrzeć na Ciebie godzinami, tańczyłeś jak anioł. Lawina wspierających wiadomości, telefonów i morze łez, które po Tobie zostały, to tylko dowód na to, jak wiele dla nas wszystkich znaczysz. Dziś czas się pożegnać, do zobaczenia kochanie, dziękuję. Dziękuję, że dałeś mi tyle wspomnień, będę je nieść przez życie i pielęgnować. Musisz odejść, by być. Kocham Cię – żegnała Żorę.

Na koniec jej pożegnania w kościele wybrzmiały gromkie brawa dla tancerza, o które poprosiła.

Sprawę nagłej śmierci Żory Korolyova bada prokuratura. Są wstępne wyniki sekcji zwłok, ale śledczy nie zdecydowali się ich upublicznić.