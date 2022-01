Wyniki sekcji zwłok Żory Korolyova. Prokuratura ich nie ujawni. Dlaczego?

21 grudnia ub.r. w wieku 34 lat nagle i niespodziewanie zmarł znany tancerz Żora Korolyov. Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłok, ale oświadczyła, że nie będzie ich ujawniać. Jak to tłumaczy?

Znany m.in. z „Tańca z gwiazdami” i epizodów w filmach i serialach („Kochaj i tańcz”, „Niania”, „Ojciec Mateusz”) Żora Korolyov zmarł niespodziewanie tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.

Według nieoficjalnych doniesień „Super Expressu” tancerz miał umrzeć na zapalenie mięśnia sercowego.

Nagłe odejście tancerza zszokowało niemal wszystkich. Ivona Pavlović, współpracująca z Korolyovem w „Tańcu z gwiazdami”, tak na łamach „Faktu” skomentowała śmierć kolegi z branży.

„Nie mogę w to uwierzyć w to, co się stało. Spadło to na mnie, jak grom z jasnego nieba. Nikt się tego nie spodziewał. Ta śmierć wydaje się być bardzo tajemnicza. To straszne, by człowiek w tak młodym wieku zmarł. Pytam – dlaczego? Żora był bardzo wysportowany. Jawił się jako mężczyzna zdrowy, który prowadzi bardzo higieniczny tryb życia. Tacy ludzie nie powinni odchodzić” – podkreśliła jurorka „Tańca z gwiazdami”.

Partnerka śp. Korolyova Ewelina Bator poinformowała, że pogrzeb ukochanego odbędzie się 5 stycznia w Warszawie.

Tymczasem Prokuratura Okręgowa w Warszawie ma już wstępne wyniki sekcji zwłok Korolyova. Postanowiła jednak, że nie będzie jej publikować, czym wzbudza jedynie jeszcze więcej domysłów i plotek.

„Informuję, że prokuratura dysponuje wstępnymi wynikami przeprowadzonej sekcji zwłok. Dobro postępowania, jak również rodziny zmarłego nie pozwala na ich przedstawienie. Wskazuję przy tym, że prokuratura oczekuje na ostateczną opinię sądowo-lekarską, dotyczącą przyczyny zgonu pokrzywdzonego” – powiedziała Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w rozmowie z „Super Expressem”.

CZYTAJ TAKŻE: