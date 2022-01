Rosyjscy żołnierze już w Kazachstanie. „Wojskowe samoloty transportowe przerzuciły pierwsze pododdziały” [VIDEO]

Wojskowe samoloty transportowe Rosji przerzuciły do Kazachstanu pierwsze oddziały rosyjskich „sił pokojowych” – poinformował w czwartek dziennikarzy w Moskwie resort obrony Rosji.

„Wojskowe samoloty transportowe przerzuciły pierwsze pododdziały rosyjskiego kontyngentu wojskowego ODKB na terytorium Republiki Kazachstanu”, podano.

Do Kazachstanu „w celu uregulowania sytuacji na terytorium Republiki” udała się też kompania białoruskich żołnierzy – podał szef ministerstwa obrony Wiktar Chrenin.

Video of the first Russian troops unloading in Kazakhstan(according to Russian Defense Ministry) pic.twitter.com/kQ7Z93D72O — Liveuamap (@Liveuamap) January 6, 2022

„Siły pokojowe” OUBZ

Oddziały zostały rozmieszczone jako część „sił pokojowych” Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ), której rotacyjnie od 1 stycznia 2022 roku przewodniczy Armenia. W skład organizacji wchodzą: Kazachstan, Armenia, Białoruś, Rosja, Tadżykistan i Kirgistan.

OUBZ ogłosiła, że jednostki przybyły i będą prowadzić operacje „stabilizujące” kraj i chroniące „ważne obiekty państwowe i wojskowe”. O pomoc organizacji poprosił w środę wieczorem Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew.

Premier Armenii Nikol Paszynian poinformował w środę wieczorem, że do Kazachstanu wysłane zostaną „siły pokojowe” Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, aby ustabilizować sytuację w kraju po masowych protestach wywołanych podwyżkami cen paliw.

Paszynian podkreślił, że decyzję o wysłaniu sił pokojowych „na ograniczony okres czasu” podjęto w odpowiedzi na apel prezydenta Kazachstanu Kasyma-Żomarta Tokajewa oraz „wobec zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i suwerenności republiki Kazachstanu spowodowanych, między innymi, przez ingerencję zewnętrzną”.

OUBZ nie podała, ile wojsk znajduje się lub będzie znajdować się w Kazachstanie. Wysłanie kompanii wojsk białoruskich do Kazachstanu w ramach sił pokojowych Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym zapowiedział w czwartek Aleksandr Łukaszenka.

Białoruski Prezydent powiedział, że całą noc ze środy na czwartek trwały konsultacje dotyczące wydarzeń w Kazachstanie. – Wczoraj przez całą noc trwały konsultacje, analizowaliśmy sytuację z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem (…), rozmawialiśmy kilka razy – przekazał Łukaszenka.

Żołnierze strzelają do uczestników zamieszek

Tymczasem w Kazachstanie ciągle jest niespokojnie. Jak podała w czwartek agencja TASS, powołując się na świadków, żołnierze kierują ogień na uczestników zamieszek na Placu Republiki.

– Strzały na placu nie milkną od 15 minut, strzelają do ludzi, którzy przyszli na plac z bronią, strzelają też do samochodów. Są ranni, co do zabitych nie jest jasne, tam nie można podejść – relacjonował świadek.

Źródła: PAP/knpr.org/nczas.com