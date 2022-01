Ałmaty. Żołnierze strzelają do uczestników zamieszek na Placu Republiki [VIDEO]

Trwa strzelanina na Placu Republiki w Ałmaty; żołnierze kierują ogień na uczestników zamieszek – podała w czwartek agencja TASS, powołując się na świadków.

– Strzały na placu nie milkną od 15 minut, strzelają do ludzi, którzy przyszli na plac z bronią, strzelają też do samochodów. Są ranni, co do zabitych nie jest jasne, tam nie można podejść – relacjonował świadek.

Rozmówcy TASS potwierdzili, że wielu wojskowych otoczyło plac i rozpoczęło operację specjalną nie wychodząc z samochodów. Wzywają uczestników zamieszek do opuszczenia placu.

Video of intensive fight between protesters and regime military troops in #Almaty. The fight is going on already for several hours. #Kazakhstan pic.twitter.com/5BMPsW6gew

— Integration Nightmares (@bad_immigrant) January 6, 2022