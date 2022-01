Żołnierze usunęli uczestników zamieszek z Placu Republiki w Ałmaty. Świadkowie mówią o zabitych i rannych [FOTO/VIDEO]

Świadkowie mówią o zabitych i rannych. Oficjalnych informacji o zabitych nie ma.

Według kanału TV Chabar-24 demonstrujących usunięto także z siedziby miejskiej administracji i rezydencji głowy państwa.

Na placu pozostała duża liczba żołnierzy, a także sprzęt wojskowy.

Miasto spowite jest gęstą mgłą. Z rejonu Placu Republiki dochodzą rzadkie odgłosy strzałów. Niektórzy uczestnicy zajść wciąż znajdują się na pobliskich ulicach. Jeśli podchodzą zbyt blisko placu, wojsko otwiera ogień – relacjonuje TASS.

🇰🇿 Kazakh National Guardsmen back on the Almaty Square. pic.twitter.com/YaFLta160A

„Pierwsze jednostki #Rosji z #CSTO przybyły na interwencję w Kazachstanie. Tymczasem w #Almaty dochodzi do prawdziwej masakry

Wojsko masowo ostrzeliwało ludzi, odnotowano rannych i ofiary śmiertelne”, donosi NEXTA.

The first #Russian units from the #CSTO arrived to intervene in Kazakhstan. Meanwhile, there is a real massacre in #Almaty

The military firing indiscriminately at people, reported wounded and casualties. pic.twitter.com/iJnBSA1ILt

