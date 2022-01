Jacek Piekara o szczepieniach: „To JEST eksperyment”

Polski pisarz fantasy skomentował słowa małopolskiej kurator oświaty, która powiedziała, że szczepienia są eksperymentem. Piekara sam jest zaszczepiony, ale przyznał, że szczepienia są eksperymentem „w słownikowym znaczeniu”.

Barbara Nowak oświadczyła w Radiu Zet, że „absolutnie nie zgadza się”, aby „kogokolwiek do czegokolwiek przymuszać”. – Zwłaszcza, jeżeli mówimy o szczepionkach, które, tak jak wszyscy wiedzą, jeszcze nie są do końca stwierdzone konsekwencje stosowania tego eksperymentu – oznajmiła. Dodała jeszcze, że szczepienie to „wolna decyzja każdego wolnego człowieka” i nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy sama jest zaszczepiona.

Minister zdrowia Adam Niedzielski skrytykował tę wypowiedź w bardzo ostrych słowach, o czym pisaliśmy: Kurator oświaty przeciwna przymusowi szczepień. Niedzielski: to „oznaki braku rozumu”

Słowa kurator skomentował w mediach społecznościowych również pisarz fantasy Jacek Piekara.

– Szczepienia na COVID są EKSPERYMENTEM w słownikowym znaczeniu. Sami ich twórcy nie wiedzieli jak będą one działać, jak długo, jaka będzie ich siła (BTW: ciągle się mylili). Zaszczepiłem się, bo sądzę, że szczepienia są niegroźne w porównaniu z chorobą. Ale to JEST eksperyment – pisze na Twitterze Piekara.

– Bardzo dobrze, że naukowcy, lekarze i rządy zdecydowali się wprowadzić szczepionki bez czekania przez całe lata, gdyż dzięki temu EKSPERYMENTOWI uratowali setki tysięcy ludzi. Możemy być zawiedzeni, że szczepionki działają słabiej niż nam opowiadano, ale działają. Ratują życie – dodaje pisarz.

Źródło: NCzas