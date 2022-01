Miarka się przebrała. Francuzi mają już dość. Protesty w całym kraju. „Macron, wkurzamy cię” [VIDEO]

W kilku miastach Francji odbyły się w sobotę demonstracje przeciwko paszportom szczepionkowym oraz przeciw słowom prezydenta Emmanuela Macrona, który osoby odmawiające zaszczepienia się nazwał nieodpowiedzialnymi „nieobywatelami”. Manifestacje przebiegły bez większych incydentów, w Paryżu doszło do przepychanek z policją.

W Paryżu kilka tysięcy osób zgromadziło się na wezwanie lidera ruchu Patrioci i kandydata na prezydenta Floriana Philippota. Philippot, była prawa ręka szefowej partii Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, potępił „kraj tyranii, segregacji, w którym dzieli się miliony ludzi”.

Jedna z manifestujących, 57-letnia bibliotekarka, poinformowała, że protestuje przeciwko „paszportowi, który staje się ukrytym obowiązkiem szczepień”.

W 13. dzielnicy Paryża policja interweniowała, używając gazu łzawiącego. Doszło do przepychanek z uczestnikami protestu.

Wcześniej w sobotę przeciwnicy przymusowej szprycy zdjęli flagę UE z masztu na jednej z paryskich ulic, nawiązując tym samym do flagi unijnej zdjętej w zeszłym tygodniu z Łuku Triumfalnego.

W Lyonie na Placu Bellecour w centrum miasta zebrała się niewielka grupa demonstrantów. Wśród nich protestowało kilku przedstawicieli ruchu „żółtych kamizelek” oraz związkowców z centrali CGT. Demonstrację przerywały okrzyki o „apartheidzie społecznym” i hasła wymierzone w Macrona i premiera Jeana Castexa.

Według policji w Bordeaux od 500 do 1000 osób demonstrowało pomimo deszczu, wznosząc okrzyki „Macron on t’emmerde” („Macron, wkurzamy cię”) oraz „Kiedy zobaczymy szczepionkę szacunku?”. Jedna z protestujących, deklarująca się jako niezaszczepiona przeciw Covid-19, „ale nie antyszczepionkowiec”, powiedziała, że wzięła udział w demonstracji po raz pierwszy w życiu, bo słowa prezydenta „przelały czarę goryczy”.

Protesty odbyły się m.in. także w Marsylii, Montpellier i Caen. Prefektura Manche zakazała demonstracji w Mont-Saint-Michel.

W środowym wydaniu dziennika „Le Parisien” ukazała się wywiad z Macronem, w którym prezydent określił niezaszczepionych przeciw Covid-19 jako osoby nieodpowiedzialnych, którzy dla niego nie są obywatelami. Oświadczył, że „bardzo chce wkurzyć” niezaszczepionych, „ograniczając im w jak największym stopniu dostęp do życia społecznego”.

Ustawa o paszporcie szczepionkowym przyjęta została przez deputowanych Zgromadzenia Narodowego (niższej izby parlamentu) w czwartek, a w przyszłym tygodniu będzie procedowana w Senacie. Paszport szczepionkowy ma zastąpić obowiązujący obecnie w miejscach publicznych paszport sanitarny, który dopuszcza dostęp do miejsc publicznych dla osób niezaszczepionych, które posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego.

