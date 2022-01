Niemcy mają dość. Dziesiątki tysięcy osób wyszło na ulicę. Doszło do starć z policją [VIDEO]

Protesty przeciwko rozwiązaniom wprowadzanym pod pretekstem mniemanej pandemii, w tym segregacji sanitarnej i obowiązkowej szprycy miały miejsce w całej Europie. Informowaliśmy już o demonstracjach w Wiedniu i we Francji.

Największe sobotnie wydarzenie miało miejsce w Hamburgu, gdzie protestowało blisko 14 tysięcy osób.

Jak donoszą media organizatorzy wzywali uczestników do noszenia masek i zachowywania dystansu społecznego, zgodnie z koronazasadami, jednak wielu protestujących nie posłuchało tego wezwania.

Jeden z uczestników miał na sobie gwiazdę Dawida z napisem „unvaccinated” (niezaszczepiony – red.), poinformowała policja na Twitterze. Funkcjonariusze dodali, że prowadzą dochodzenie pod kątem podżegania.

Kilka tysięcy osób protestowało w Dusseldorfie, maszerując do miasta od strony regionalnego parlamentu. Według organizatorów na wydarzenie przyszło 4 tysiące osób.

Protestujący nieśli plakaty z napisami „Stop koronadyktaturze” i „Przeciwko wykluczeniu”.

W Magdeburgu policja użyła gazu pieprzowego wobec 5-cio tysięcznego tłumu ludzi, którzy przez kilka godzin maszerowali przez miasto, zatrzymując tramwaje i blokując niekiedy drogi. Na nagraniach zamieszczonych na Twitterze widzimy, że doszło do starć z policją.

Tens of thousands defy official protest bans to march in cities all across Germany today after the German chancellor announced that the unboosted would be excluded from restaurants along with the unvaccinated. This is Magdeburg.pic.twitter.com/EOG26dp2g9

— Michael P Senger (@MichaelPSenger) January 8, 2022