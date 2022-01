SZOKUJĄCE słowa polskiego emeryta: „Żyje się na krawędzi wytrzymałości” [VIDEO]

„Super Express” zrobił sondę, jak Polakom żyje się pod rządami PiS – tzn. z wysoką inflacją i tzw. Polskim Ładem. Wypowiedź jednego z emerytów zszokowała internautów.

– Pytanie: Jak się żyje? Żyje się na krawędzi wytrzymałości – odparł na pytanie dziennikarza.

– Ja mam 72 lata, pracowałem 41 lat zawodowo. Emerytury dostałem 1890 zł po 41 latach składkowych. 41 lat składki opłacałem i dzisiaj on mnie musi dopłacać 400 czy tam 500 zł do gazu, żebym ja mógł ogrzać domek swój? To tak się żyje? – dodał.

– Wie pan, jak mój syn odpowiedział? Mówi: tato, ja jestem obywatelem świata – wykształciłem syna, cztery języki, wszystko – ja jestem obywatelem świata, ale w tej Polsce zawsze było źle, jest źle i będzie źle, bo oni się nigdy nie pogodzą. Oni sobą żyją – PiS i PO – oni sobą żyją. Kłócą się ze sobą, a my to jesteśmy dodatkiem k***a do tego, żebyśmy mogli jeszcze ostatnią złotówkę zapłacić do Skarbu Państwa – skwitował mężczyzna.

Cała wypowiedź, dużo bardziej przygnębiająca.. pic.twitter.com/OwZ5nb9slu — Emil Krawczyk (@krawczyk_emil) January 8, 2022

Źródło: se.pl