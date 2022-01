Konfederacja znów usunięta z Facebooka. „Cenzorsko-inwigilująca patologia” [FOTO]

Główny profil Konfederacji, który obserwowało 671 tys. osób, najwięcej spośród wszystkich polskich partii politycznych, został usunięty 5 stycznia pod pretekstem nieprawomyślnych opinii wygłaszanych o pandemii i szczepieniach.

Konfederacja zapowiedziała walkę o przywrócenie profilu, pozew cywilny oraz zaprezentowała projekt ustawy o o ochronie demokratycznej debaty publicznej w internecie.

Jednocześnie we wtorek 11 stycznia Konfederacja stworzyła nowy profil do komunikacji ze społeczeństwem – tym razem koła poselskiego Konfederacji.

– To nie znaczy, że partia Konfederacja rezygnuje ze starań, żeby odzyskać swój profil, natomiast Koło Konfederacja nie miało swojego profilu i decyduje się taki profil otworzyć – zaznaczył Bosak. – Będziemy informować o pracy naszych posłów, o naszych stanowiskach, o swoich wystąpieniach sejmowych – dodał.

CZYTAJ WIĘCEJ: Konfederacja założyła nowy profil na Facebooku

W ciągu kilku godzin profil zgromadził ponad 35 tys. obserwujących go osób. Więcej nie będzie, bo Facebook znów usunął stronę prawicowego ugrupowania politycznego. Tym razem powodu nie podano.

Po usunięciu profilu partii Konfederacja Wolność i Niepodległość Facebook usunął profil KOŁA POSELSKIEGO Konfederacja po raptem kilku godzinach. Bez żadnych uwag co do treści i ostrzeżeń. #WolnośćSłowa ‼️ pic.twitter.com/HI7s3mhaq5

Jeśli przewidują że odpuścimy… to się mylą. Bądźcie z nami.

Odrębne profile dla partii i koła/klubu poselskiego prowadzi m. in. @Platforma_org . @Meta usunął profil Koła Poselskiego Konfederacja BEZ JAKICHKOLWIEK PODSTAW ‼️

To co zrobił fb z profilem Koła Poselskiego Konfederacja to FARSA, AROGANCJA I NIEBYWAŁA IMPERTYNENCJA…

Cenzorsko-inwigilująca patologia zwana dla zmylenia przeciwnika medium społecznościowym.

Jakie "standardy społeczności" złamano? Ani słowa… pic.twitter.com/btwwz6ZKsK

— Witold Stoch (@witoldstoch) January 11, 2022