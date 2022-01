Pierwsza nie pomogła, będzie druga. Morawiecki ogłasza Tarczę Antyinflacyjną 2.0

Pomimo wprowadzenia tzw. Tarczy Antyinflacyjnej inflacja nie spadła, wciąż bije rekordy, a ekonomiści wieszczą, że dwucyfrowy wskaźnik jest kwestią czasu. Rząd ogłasza zatem Tarczę Antyinflacyjną 2.0.

Oficjalne dane infacyjne za styczeń zostaną podane za jakiś czas, ale ceny wciąż rosną. Ekonomiści przewidują, że w styczniu inflacja wyniesie nawet 9,5 proc. i to pomimo obowiązywania tzw. Tarczy Antyinflacyjnej, czyli bohaterskiej walki rządu z problemem, który sam po części stworzył.

Na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że elementy Tarczy Inflacyjnej 1.0, wprowadzonej na cztery miesiące, będą obowiązywać o dwa miesiące dłużej.

W ramach Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 Morawiecki zapowiedział obniżkę do zera VAT na żywność i z 23 proc do 8 proc. VAT na paliwo.

„W drugiej tarczy antyinflacyjnej już od 1 lutego na sześć miesięcy, czyli do końca lipca, wdrażamy nowe kolejne rozwiązania. Z 23 proc. na 8 proc. chcemy obniżyć VAT na paliwo. To będzie fundamentalna zmiana cenowa” – mówił premier, podkreślając, że zmiany cen na stacjach benzynowych będą widoczne za trzy, cztery tygodnie.

„Wpływ, który szacujemy na cenę litra paliwa, ropy, oleju napędowego, to ok. 60 gr., nawet do 70 gr. Taki będzie skutek, który budżet państwa polskiego bierze na siebie” – powiedział.

Z kolei obniżka VAT do zera na żywność – zdaniem premiera – ma spowodować, że ceny spadną o 1 lutego.