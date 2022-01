Eksplozja w pobliżu lotniska. Co najmniej 8 osób nie żyje [VIDEO]

– Samochód-pułapka celował w konwój, w tym w kuloodporne samochody (…). Zabraliśmy osiem ciał z miejsca zdarzenia – powiedział agencji Reutera Abdikadir Abdirakman, szef służb ratunkowych Aamin Ambulance.

Niektórzy mieszkańcy Mogadiszu twierdzą, że ofiar było więcej. Jeden z nich, Mohammed Osman, przekazał Reutersowi, że widział dziewięć ciał. Do wybuchu doszło, kiedy przebywał w pobliskim meczecie. – Kiedy wyszedłem z meczetu, zobaczyłem kilka zawalonych domów oraz części ciał leżące na ulicy, w tym ręce i nogi – powiedział.

Sprawca zamachu nie został zidentyfikowany. Podejrzewa się, że ataku mogło dokonać powiązane z Al-Kaidą ugrupowanie Al-Szabab, które odpowiada za wiele ataków terrorystycznych w tym kraju.

Organizacja ta chce obalić rząd somalijski i wprowadzić prawo szariatu, radykalnej interpretacji zasad islamu. Al-Szabab często atakuje też siły pokojowe Unii Afrykańskiej.

