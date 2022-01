Media: Biden „po cichu” zatwierdził dodatkową pomoc wojskową dla Ukrainy

Biały Dom „po cichu” zatwierdził w grudniu dodatkowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 200 mln dolarów – podały we wtorek CNN i Politico. Prezydent miał wykorzystać specjalny wybieg prawny, by ominąć procedury.

Według Politico, Biden wykorzystał przepis, który upoważnia prezydenta do zwrócenia się za pośrednictwem Departamentu Stanu do Pentagonu, by przekazał sprzęt w posiadaniu USA krajowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie.

Według CNN, nowa transza pomocy została zatwierdzona w grudniu.

Jak powiedziało PAP źródło w Kongresie, parlament został oficjalnie notyfikowany jeszcze przed końcem ubiegłego roku, ale administracja starała się, by – w odróżnieniu od poprzednich pakietów – nie była ona szeroko rozpowszechniana.

Politico pisze, że w skład zestawu wchodzi m.in. system radarowy i sprzęt dla marynarki wojennej, ale nie wiadomo, kiedy zostanie dostarczony.

– Biorąc pod uwagę, że informacje wywiadowcze USA konsekwentnie sugeruje, że Rosja może podjąć inwazję na pełną skalę z użyciem swojej pełnej siły, ta pomoc pozwoliłaby Ukrainie zadać dodatkowe szkody Rosji, ale nie zmieniłaby znacząco wyniku wojny – powiedział Politico jeden z doradców prezydenta Ukrainy.

Według Departamentu Stanu, tylko w ubiegłym roku USA wysłały Ukrainie uzbrojenie i sprzęt wojskowy o wartości 450 mln dolarów, zaś od czasu inwazji na Krym i Donbas – ponad 2,5 mld dolarów.

