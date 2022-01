Niedyspozycja w Sejmie? „Zostawcie Sienkiewicza, bo się przewróci” [VIDEO]

Środowe obrady Sejmu trwały aż do późnych godzin nocnych. W pewnym momencie na salę plenarną wszedł poseł Platformy Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. Fakt ten wywołał spore poruszenie z uwagi na stan polityka.

Podczas 46. posiedzenia Sejmu w harmonogramie znalazł się wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sportu i Turystyki – Kamila Bortniczuka. Tuż po 23.00 opinię sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w tej sprawie przedstawiał poseł Solidarnej Polski Dariusz Olszewski. Podczas jego wystąpienia na salę plenarną chwiejnym krokiem wszedł Bartłomiej Sienkiewicz. Polityk Platformy Obywatelskiej nie był w najlepszej dyspozycji.

Sienkiewicz podszedł do siedzącego w pierwszym rzędzie wiceprzewodniczącego PO i szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej – Borysa Budki. Ten natychmiast wstał i zaczął wyprowadzać klubowego kolegę z sali.

Minister edukacji Przemysław Czarnek zakrzyknął, aby nie wyprowadzać Sienkiewicza, „niech zostanie”. – Zostawcie Sienkiewicza, bo się przewróci – dodał. Później skandował też „wolność Sienkiewicza”.

– Panie marszałku, chyba trzeba alkomat na salę – zwrócił się do Ryszarda Terleckiego Olszewski. – Jeżeli można, to ja będę kontynuował. A kto wychodzi takim krokiem, to nie jest na pewno sportowiec – dodał po chwili.

Czarnek krzyknął jeszcze „Dokładnie! Wstyd!”.

Poseł KO Izabela Leszczyna oburzała się z kolei na zachowanie przedstawiciela rządu. – Pani poseł ma jeszcze czelność się odzywać w tej chwili? Widziała pani, jak się zachowywał wasz poseł? W jakim był stanie? I pani jeszcze podnosi – grzmiał prowadzący obrady Terlecki. – W jakim stanie? – padło z sali.

W takim stanie do pracy przyszedł poseł Bartłomiej Sienkiewicz. 🤦🏻 https://t.co/QNIZbKVssE — Marcin Dobski (@szachmad) January 12, 2022

Źródło: sejm.gov.pl