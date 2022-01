Tonga. Prawie cała wyspa zniknęła pod wodą. Fala uderzeniowa dotarła do Polski. Niszczycielska siła wulkanu Hunga Tonga [FOTO/VIDEO]

Wybuch wulkanu w archipelagu Tonga na Oceanie Spokojnym był niespodziewany i niszczycielski. Zagrożenie falą tsunami wywołane potężną erupcją minęło, ale teraz dopiero zacznie sie szacowanie strat. Pierwsze zdjęcia satelitarne sugerują, że wiele wysp zniknęło pod wodą.

Wybuch wulkanu na Ocenie Spokojnym odnotowano 14 stycznia archipelagu wysp Tonga na południowym Pacyfiku. Erupcja wywołała podniesienie wód i tsunami, które w nocy soboty na niedzielę uderzyło w wybrzeża m.in. Japonii i obu Ameryk.

Jak podało w sobotę wieczorem IMGW, fala uderzeniowa powstała po wybuchu wulkanu dotarła na Kasprowy Wierch.

„Ciekawostka: Fala uderzeniowa (ciśnienie powietrza), powstała po wybuchu wulkanu na wyspie Tonga na Pacyfiku, dotarła na Kasprowy Wierch o godzinie 20:23 czasu lokalnego. Widać to na wykresie ciśnienia. Erupcja miała miejsce około 06:00 rano” – podało IMGW.

➡️Kolejna niesamowita ciekawostka:

Erupcja była słyszana na Alasce, czyli 9366 km od miejsca wybuchu: https://t.co/F8KEIgKw4y Aby było to możliwe musiały wystąpić specjalne właściwości atmosfery – zjawisko będzie poddane wnikliwszej analizie. 🔎 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 15, 2022

Na poniższej animacji można zobaczyć jak fala uderzeniowa obiegła niemal całą Ziemię.

Using a difference overlay, I can accentuate that shockwave as it traverses the entire globe. The antipode of Tonga is over Northern Africa. #tonga #HungaTongaHungaHaapai @NWS @USGSVolcanoes pic.twitter.com/BNS0DsfLrm — science.out.there (@ScienceOutThere) January 15, 2022

Wskutek erupcji wulkanu, na wschodnim wybrzeżu Wysp Samoa, wchodzących częściowo w skład Terytorium Samoa Amerykańskiego, odnotowano podniesienie się poziomu oceanu o ok 70 cm.

Natomiast w nocy z soboty na niedzielę miejscowego czasu wskutek wybuchu w wybrzeże Japonii uderzyło tsunami. Japońska agencja meteorologiczna ostrzegała przed falami, które w niektórych miejscach mogą mieć do trzech metrów wysokości, jednak nie było aż tak źle.

W mieście Amami w południowo-zachodniej części Japonii zaobserwowano już tsunami sięgające 1,2 metra. Mniejsze fale poniżej 1 metra odnotowano na szerokich odcinkach wybrzeży Hokkaido, Kiusiu i Okinawy – podała agencja Kyodo.

Jednak wszystko wskazuje na to, że wybuch był destrukcyjny dla wielu wysp państwa Tonga.

Wyspa wulkaniczna Hunga Tonga, na której doszło do erupcji, w większości pogrążyła się pod wodami oceanu, zostawiając nad powierzchnią tylko skrajne fragmenty swojej lądowej przeszłości.

Poniżej na zdjęciach z systemu satelitarnego Sentinel można porównać stan wyspy sprzed i już po erupcji.

Eksplosjonen i Hunga Tonga vulkanen var katastrofal. @sentinel_hub viser SAR-bilder bilder fra satellitten Sentinel-1 som ser gjennom skyen. De avslører at nesten hele toppen av vulkanen er blåst vekk. Se forskjellen i de to bildene til venstre. pic.twitter.com/G8lt3waaOA — Hallvard Sandberg (@HalSandberg) January 16, 2022

Sentinel 1 SAR images from before/after yesterday's #HungaTongaHungaHaapai eruption. Looks like the island is nearly totally gone. Disclaimer – SAR scares me, so I could be seeing things that aren't there. Imagery from @ESA_EO via @sentinel_hub pic.twitter.com/2BSlJoPlHe — Murray Ford (@mfordNZ) January 15, 2022

Także inne mniejsze wyspy nagle zniknęły z obrazów satelitarnych.

Satellite imagery reveals first losses due to the #Tonga #tsunami.

It seems that the uninhabited islands of Nuku and Tau have been completely eroded. Their larger neighbors Tonumea and Kelefesia were at least partially inundated. Satellite imagery via @sentinel_hub #Sentinel1 pic.twitter.com/Mh2fAh1Zvo — Andreas Schäfer (@DrAndreasS) January 15, 2022

Kontakt z wieloma zamieszkałymi wyspami państwa Tonga, położonego na archipelagu o tej samej nazwie, jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. Erupcja wulkanu spowodowała uszkodzenie podziemnej sieci kabli telekomunikacyjnych.