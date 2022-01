Konfederacja żąda dymisji Rady Medycznej. „Takie osoby nie powinny tam zasiadać” [VIDEO]

Konfederacja apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o natychmiastową dymisję pozostałych członków Rady Medycznej.

W piątek trzynastu z siedemnastu członków Rady Medycznej zrezygnowało z doradzania rządowi w sprawie zarządzania tzw. pandemią. Według dezerterów z RM decyzję podjęli z uwagi na „brak wpływu rekomendacji na realne działania” i „wyczerpanie się dotychczasowej współpracy”.

Janusz Korwin-Mikke przypomniał z kolei, że trochę wcześniej Konfederacja doniosła na RM do ABW. Pisaliśmy o tym:

Teraz Konfederacja domaga się, by prezes Rady Ministrów zdymisjonował pozostałych członków Rady Medycznej. Michał Urbaniak ocenił, że rada nie była wiarygodna.



– Takie osoby nie powinny zasiadać w Radzie Medycznej, ponieważ nie mają zaufania społecznego (…) Apelujemy także do pana premiera o to, by zdymisjonował resztę Rady Medycznej – oświadczył Urbaniak.

Konfederaci zaapelowali, by dymisja pozostałych członków Rady nastąpiła natychmiast, a opinia publiczna zaczęła otrzymywać komplet „wiarygodnych informacji” o ewentualnym „konflikcie interesów”, w jakim – według tygodnika „Sieci” – mogą pozostawać niektórzy członkowie Rady Medycznej.

Prawicowcy powołali się na artykuł opublikowany w lutym w lutym 2021 roku, z którego wynika, że większość członków Rady miało mieć powiązania z koncernami farmaceutycznymi produkującymi szczepionki.

Z artykułu wynika, iż 12 z 17 członków Rady Medycznej było w stanie konfliktu interesów, gdy byli doradcami premiera, a jednocześnie dostawali – jak przestawili Konfederaci – granty od koncernów farmaceutycznych.

Dyrektor biura prasowego Konfederacji, Tomasz Grabarczyk, zaapelował, aby „ABW jak najszybciej zajęła się tą sprawą, aby jak najszybciej zbadała i uświadomiła Polaków, czy rzeczywiście dalej takie powiązania mają miejsce”.

Witold Stoch, przedstawiciel wolnościowego skrzydła Konfederacji i członek partii KORWiN, przypomniał, że liderzy Konfederacji – m.in. Janusz Korwin-Mikke i Grzegorz Braun – donieśli na Radę Medyczną do ABW. Wolnościowiec wyraziłnadzieję, że „sprawa będzie wyjaśniona”.