Książę Harry chce pozwać królową Elżbietę II. Wysłał pismo przedprocesowe

Kłótni w brytyjskiej rodzinie królewskiej ciąg dalszy. Książę Harry chce pozwać królową Elżbietę II za to, że dwór odmówił mu ochrony podczas zbliżającej się wizyty w Wielkiej Brytanii.

Książę Harry i jego żona Meghan Markle jakiś czas temu wyprowadzili się do Stanów Zjednoczonych i tym samym zrzekli przywilejów przysługujących jako rodzinie królewskiej.

Mimo to Harry i Markle chcieliby z pewnych przywilejów nadal korzystać. Na przykład z ochrony podczas zbliżającej się wizyty w Londynie.

Jak ujawnił „Daily Mail” książę Harry podjął kroki prawne przeciwko rządowi Wielkiej Brytanii w kwestii zapewnienia jego rodzinie bezpieczeństwa policji na terenie kraju. Dlatego, że dwór brytyjski i sama Elżbieta II nie ma zamiaru spełniać zachcianek wnuka, czyli przydzielać ochrony, z której wcześniej – znając konsekwencje podejmowanych decyzji – zrezygnowali.

Harry wystosował więc pismo przedprocesowe. Jak zaznacza „Daily Mail” jest to pierwszy przypadek, gdy członek rodziny królewskiej wniósł sprawę przeciwko rządowi Jej Królewskiej Mości.

Książę Harry uważa, że funkcjonariusze powinni chronić go, jego żonę Meghan Markle oraz ich dzieci, gdy będą odwiedzać Londyn. Argumentuje to tym, że czuje się zagrożony. Ostatnio bowiem był ścigany przez fotoreporterów, co wywołało niepokój jego rodziny, a poza tym twierdzi, że jest na celowniku dżihadystów, bo przez dwa lata służył w Afganistanie.

