43 zgony covidowe okazały się JEDNYM zgonem. Szpital się tłumaczy

Portal 24klodzko.pl wraca do sprawy raportu Ministerstwa Zdrowia z 15 stycznia dotyczącym sytuacji epidemiologicznej, w którym w powiecie kłodzkim opisano 43 zgony związane z covidem. Okazało się, że w rzeczywistości w powiecie był tylko jeden zgon covidowy w tym czasie. Dyrekcja szpitala w Kłodzku tłumaczy się z pomyłki.

Powiat kłodzki na Dolnym Śląsku. W raporcie Ministerstwa Zdrowia z 15 stycznia podano, że w związku z covidem zmarły tu 43 osoby.

Dla mieszkańców powiatu, którzy śledzą statystyki, to był szok, bo do tej pory zgony związane z chorobą wywoływaną przez koronawirusa mieśiły się w przedziale od 0 do 4-5.

Sprawę postanowił sprawdzić lokalny portal 24klodzko.pl

„Zweryfikowaliśmy te dane w powiatowym centrum zarządzania kryzysowego, które codziennie zbiera raporty o sytuacji epidemiologicznej z trzech szpitali w powiecie kłodzkim. Okazuje się, że ostatniej doby w szpitalach w powiecie z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba, a nie 43” – czytamy na stronie.

Sprawę opisywaliśmy szerzej: MZ raportuje: 43 covidowe zgony w powiecie kłodzkim. Dziennikarze to sprawdzili i okazało się, że był… JEDEN

Teraz lokalny portal wraca do sprawy. Dziennikarze serwisu dowiedzieli się, że pomyłka nastąpiła w wyniku zaraportowania jednego dnia przez kłodzki szpital zgonów z listopada, grudnia i pierwszego tygodnia stycznia br.

24klodzko.pl zwróciło się do dyrekcji szpital z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Oto, co odpisała im dyrektor ZOZ Kłodzko, Jadwiga Radziejewska.

Dyrektorka pisze, że doszło do „zaniedbania przez lekarzy pracujących na oddziałach Covidowych, którzy zajęci pracą przy pacjentach zapomnieli o dopełnieniu obowiązku zgłoszeniowym”.

Jednocześnie zapewnia szpital prawidłowo raportował zachorowania i zgony: „raporty przekazywane były do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej Starostwa Powiatowego w Kłodzku i do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Nie zostały natomiast złożone formularze zgłoszeń chorób zakaźnych zgodnie z art. 27 ust.9 ustawy z 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi”.

Winni pomyłki mieli zostać ukarania karą przewidywaną w regulaminie.

Źródło: 24klodzko.pl