Chodzenie na golasa, Inkowie i ucieczka przed Konfederacją. Co siedzi w głowie posła Hoca, który chce wprowadzić segregację

Czesław Hoc, poseł PiS-u stojący na czele grupy parlamentarzystów domagających się wprowadzenia ustawy o segregacji sanitarnej, był gościem Radia Wnet. Opowiadał jakieś niestworzone rzeczy – o ucieczkach przed Konfederacją, wolności do chodzenia na golasa i dawno wymarłych ludach z Ameryki Łacińskiej.

Poseł Czesław Hoc dał do zrozumienia w rozmowie, że czuje się pokrzywdzony poprzez działania Konfederacji i przeciwników segregacji sanitarnej.

Polityk twierdzi nawet, że musiał przed prawicowymi politykami uciekać „sejmowymi tunelami”.

– Jeśli my mamy pierwsze czytanie w Sejmie i Konfederacja mobilizuje agresywnych przeciwników i my musimy salwować się ucieczką przez tunele sejmowe, to proszę zwrócić uwagę, jaka to jest okrutna rzeczywistość na zewnątrz – powiedział.

Internauci szybko wyśmiali słowa posła. Skomentował je także poseł Artur Dziambor, który napisał, że nie ma „nic wspólnego z tym, że poseł Hoc sprawdza jak to jest być żółwiem ninja”.

Przysięgam, że nie mam nic wspólnego z tym, że poseł Hoc sprawdza jak to jest być żółwiem ninja 😎 https://t.co/pgJ5DOe4V2 — Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) January 18, 2022

Stąd pisowce wyszli pic.twitter.com/wzHbfpsPui — Miłosz- miłośnik surowych kurzych jajek🥚🥚🥚 (@KrolMadagaskaru) January 18, 2022

Redaktor prowadzący rozmowę z PiSowskim posłem, próbował wytłumaczyć mu, w jaki sposób działania, które on proponuje, prowadzą do ograniczenia wolności ludzi i patologicznych zjawisk.

– Jak ma pan zdjęcia z ulic Amsterdamu, kiedy pies [policyjny] rzuca się na człowieka, który nie chce się zaszczepić i chce to wyrazić w manifestacji publicznej… Kiedy pan widzi policję w wielu miastach europejskich, która atakuje tych, którzy protestują, no to też budzi zdziwienie, bo niektórzy uważają, że tutaj chodzi o fundament tak na dobrą sprawę, czyli o wolność wyboru – mówił podczas rozmowy redaktor prowadzący program.

PiSowski poseł jednak nie potrafił objąć rozumem tego, o czym mówił dziennikarz i próbował w niemerytoryczny i niegrzeczny sposób wyśmiewać go. W dodatku zaczął zadawać prowadzącemu dziwne pytania.

– To panie redaktorze, jak pan wolny taki jest, to dlaczego pan nie chodzi w stroju Adama po ulicach? – spytał, zupełnie bez związku z tematem rozmowy, poseł.

– Bo nie mam takiej potrzeby – odpowiedział zdezorientowany dziennikarz.

– Ale ma pan wolność wyboru! – stwierdził poseł, dla którego wolność oznacza najwyraźniej paradowanie na golasa. Dalej polityk stwierdził, że „wolność bez odpowiedzialności, to jest czysty egoizmy”.

Hoc twierdzi, że to Konstytucja daje rządowi prawo, do łamania wolności.

– Wolność w państwie demokratycznym, nawet w Konstytucji to jest napisane, że w pewnych okolicznościach, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, może być ograniczona na podstawie ustawy – powiedział antywolnościowy polityk.

Redaktor przywołał wypowiedź szefa koncernu farmaceutycznego Pfizer, który stwierdził, że w najbliższym czasie rządy powinny skończyć z licznymi ograniczeniami. Pfizer jest jednym z głównych producentów szczepionek.

– Jądro nauki się wypowiedziało – powiedział dziennikarz.

W odpowiedzi Hoc zaczął mówić o tym, że szczepionki są „dobrodziejstwem nauki” oraz o Majach, Inkach i Aztekach, którzy wyginęli, bo kolonizatorzy mieli „potężną broń biologiczną”. Dlaczego zebrało mu się na nauczanie o historii ludów indiańskich? Trudno powiedzieć.

Dalej Hoc mówił o swoich wyobrażeniach wolności, które niewiele jednak mają wspólnego z przemyśleniami wolnościowi filozofów. Twierdził również, że jego ustawa, nazywana ustawą o segregacji sanitarnej i inwigilacji medycznej pracowników, wcale nie jest taka radykalna.

Osoby, które komentowały wywiad na YouTubie bardzo krytycznie odniosły się do występu posła.

– Trudno się tego słucha. Demagogia, że uszy krwawią. Brawo dla pana Krzysztofa. Panie Hoc, czas na dymisję i przemyślenie swojego życia – napisał ktoś.

– Jako pracodawca HOCa i innych posłów senatorów ministrów żądam od nich okazania dowodu szczepienia na c19 i przeciw wściekliźnie oraz wyniku badań psychiatrycznych w kierunku psychopatii i paranoi a także wyniku testu IQ (nie mylić z QR). Polski podatnik – napisał ktoś inny.

Prawie wszystkie komentarze są właśnie w tym tonie.

