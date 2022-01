Koniec z obowiązkowymi maskami i certyfikatami. Boris Johnson ogłosił zniesienie restrykcji [VIDEO]

Johnson powiedział w Izbie Gmin, że liczba zakażeń spada, a fala wywołana wariantem Omikron prawdopodobnie osiągnęła swój szczyt w całym kraju, co oznacza, że przepisy mogą być teraz złagodzone.

Dodał, że nadszedł czas, aby „zaufać osądowi” społeczeństwa w sprawie stosowania maseczek w zamkniętych i zatłoczonych miejscach i potwierdził zamiar zniesienia w najbliższych tygodniach obowiązku izolacji dla osób z koronawirusem.

– Ze względu na nadzwyczajną kampanię tzw. dawek przypominających, wraz ze sposobem, w jaki społeczeństwo zareagowało na środki Planu B, możemy powrócić do Planu A w Anglii i pozwolić, aby przepisy Planu B wygasły od początku czwartku w przyszłym tygodniu – powiedział Johnson.

Johnson powiedział także, że obowiązkowe certyfikaty covidowe zostaną zakończone, ale firmy mogą decydować się na kontynuowanie stosowania certyfikatów covidowych, jeśli chcą.

