Specjalna konferencja Niedzielskiego. Nowe regulacje – praca zdalna. „To przyrosty, z jakimi nie mieliśmy do czynienia”

Minister Zdrowia Adam Niedzielski zorganizował w środę specjalną konferencję prasową, na której poinformował o nowej liczbie wykrytych przypadków i nowych decyzjach rządu ws. pandemii.

– Wyniki są bardzo poważne i oznaczają, że już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale że ta fala będzie w najbliższych dniach bardzo dynamicznie się rozwijała. Ostatnie dwa dni to dynamika, z którą można powiedzieć nie mieliśmy do tej pory do czynienia – powiedział na konferencji prasowej w Warszawie szef resortu zdrowia.

– Mamy 30 586 nowych i potwierdzonych przypadków #koronawirus. Ten wynik jest większy niż statystyki monitorowane podczas 4 fali na jesieni ubiegłego roku – powiedział Adam Niedzielski.

– To samo miało miejsce wczoraj – wczorajszy wynik rzędu niecałych 20 tys. w stosunku do 11 tys. z tygodnia poprzedniego – to też jest praktycznie podwojenie. I dzisiaj te 30 tys. w stosunku do 16 tys. 200 w zeszłym tygodniu – to jest wzrost dokładnie o 90 proc. – stwierdził.

Jak zastrzegł, wyniki te odnotowane zostały przy dużej liczbie wykonanych testów.

– Ta liczba wykonanych badań jest również rekordowa – wynosi 122 tys. Cały czas mamy bardzo duży udział badań PRC, więc nie ma wątpliwości, że te trendy, które obserwujemy, to są trendy oparte na rzetelnym badaniu PCR – mówił Niedzielski.

Dodał, że jednocześnie nadal uznawane są wyniki testów antygenowych.

– Widzimy, że bardzo dynamicznie rośnie liczba zleceń, które są wykonywane w POZ czy przez inne kanały (…). Tak naprawdę z tygodnia na tydzień ta liczba zleceń – bo to na ogół w poniedziałek mamy największe liczby – powiększyła się z 40 do ponad 60 tys. Więc są to przyrosty, z jakimi nie mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie czy w czasie (poprzedniej) fali – ocenił minister zdrowia.

– Omikron stał się faktem, omikron stanowi w strukturze badań naszego genomu już ponad 20 proc. i ten 20 procentowy udział oznacza tak ogromną dynamikę wzrostów zakażeń. W związku z tym ta sytuacja jest dramatyczna – powiedział.

W związku z tym Niedzielski zapowiedział wprowadzenie pracy zdalnej w administracji publicznej.

– Wprowadzamy, tam gdzie to możliwe, przejście na pracę zdalną w administracji publicznej.

Minister @a_niedzielski w #MZ: Wprowadzamy, tam gdzie to możliwe, przejście na pracę zdalną w administracji publicznej. pic.twitter.com/xAoU9HZyax — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) January 19, 2022

– Będziemy apelować do wszystkich pracodawców, którzy mają możliwość wdrożyć bez przeszkód pracę zdalną, aby to zrobili – dodał.

– Ten scenariusz, który się realizuje, przy wyniku ponad 30 tys. przypadków, jest bardzo niebezpieczny i wymaga bardzo odpowiedzialnej postawy. Musimy ściśle zachowywać zasady #DDM – powiedział Niedzielski.

– W piątek przedstawimy pakiet projektów. Zakładają m.in. możliwość testów w każdej aptece i bezpośrednie badania zamiast teleporady w niektórych grupach wiekowych – mówił minister.

Resort zdrowia przekazał, że nowe przypadki, o których poinformowano w środę, wykryto u osób z województw: mazowieckiego (5594), śląskiego (4647), małopolskiego (3471), dolnośląskiego (2458), pomorskiego (2341), wielkopolskiego (2195), podkarpackiego (1789), lubelskiego (1362), łódzkiego (1360), zachodniopomorskiego (1091), warmińsko-mazurskiego (1034), kujawsko-pomorskiego (986), opolskiego (623), świętokrzyskiego (585), podlaskiego (518) i z lubuskiego (354). Resort przekazał też, że w informacjach o 178 zakażeniach nie podano adresu. Dane te, uzupełni inspekcja sanitarna.

MZ podało też, że na COVID-19 zmarło 75 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 300 chorych.