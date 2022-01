Animowane porno na obradach włoskiego parlamentu [VIDEO + FOTO]

Posiedzenie włoskiego senatu z dnia 17 stycznia 2022 roku odbywało się częściowo zdalnie. Politycy zgromadzili się przed monitorami, by omówić przejrzystość danych podczas podejmowania decyzji politycznych.

Pierwsze pół godziny wirtualnego spotkanie przebiegło normalnie. Politycy poszczególnych opcji zabierali głos i przedstawiali swoje stanowiska.

Przed prezentacją Giorgia Parisiego stało się jednak coś nieoczekiwanego. Parisi, jeden z ubiegłorocznych zdobywców Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, miał już zabrać głos, ale ktoś przejął platformę Zoom, za której pośrednictwem łączyli się uczestnicy stacjonarni oraz zdalni parlamentarzyści.

Haker udostępnił debatującym politykom… film hentai, czyli animowane porno. Dokładnie była to przeróbka stylizowana na grę komputerową Final Fantasu VII.

Z oficjalnego VOD parlamentu usunięto już ten fragment, ale w internecie nic nie ginie i odnalezienie pełnego nagrania nie jest trudne.

"the what, Naldush?"

"The Tifa Lockhart hentai video that was accidentally shown during a ZOOM meeting of the Italian senate yesterday, that's what I said." pic.twitter.com/hBSdNguXki

— Ducktor Naldush (@FrancescoDonald) January 18, 2022