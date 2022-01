Błaszczak: Jest przygotowana ustawa o obronie ojczyzny

Sytuacja za naszą wschodnią granicą robi się coraz bardziej napięta. Minister obrony narodowej poinformował, że przygotowywana jest ustawa o obronie ojczyzny.

– Polityka agresywna, polityka Rosyjska to nie jest coś nowego, ważna jest reakcja, właściwa reakcja. Przypomnę, że w 2008 roku, kiedy Gruzja została zaatakowana przez Rosję, śp. prezydent Lech Kaczyński stanął na czele delegacji dwóch państw, naszej części Europy i w Tbilisi, na tym ważnym wiecu, powiedział, dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem być może Polska – stwierdził Mariusz Błaszczak w „Sygnałach dnia” PR1.

– Znamienne jest to, jaka była rekcja ówczesnego rządu, na czele, którego stał Donald Tusk. Przypomnę, 2008 rok, a co robił rząd Koalicji PO i PSL, no na przykład likwidował jednostki wojskowe. Szczególnie zły był rok 2011, premierem był Donald Tusk, wtedy zlikwidowano pług przeciwpancerny w Suwałkach, batalion w Siedlcach, brygadę w Lublinie czy zlikwidowano pierwszą Warszawską Dywizję Zmechanizowaną Tadeusza Kościuszki – mówił minister.

Według Błaszczaka wszystko zaczęło zmieniać się na lepsze, gdy do władzy doszedł PiS.

– Po 2015 roku, kiedy prezydentem został pan Andrzej Duda, kiedy PiS rozpoczęło swoje rządy, wzmacniamy Wojsko Polskie, sam doprowadziłem do tego, że od 2018 jest 18 Dywizja Zmechanizowana, żelazna dywizja, która operuję na wschód od Wisły, której zadaniem jest właśnie obrona polskich granic. Sam fakt, że obroniliśmy polską granicę, przy ataku hybrydowym ze strony Białorusi. Nie ulega żadnej wątpliwości, że reżim białoruski jest wspierany przez Moskwę, bez tego by nie funkcjonował. To jest właśnie ta polityka, polityka odporności – stwierdził.

– Pan prezydent Andrzej Duda jest aktywny, dziś spotka się z prezydentem Zełenskim, prezydentem Ukrainy, przyjedzie do naszego kraju, a więc prowadzimy aktywną politykę. Pan prezydent Andrzej Duda jako zwierzchnik sił zbrojnych, również wzmacniamy zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej – mówił minister.

– Jest przygotowana ustawa o obronie ojczyzny, która znacząco wzmacnia możliwości finansowe, jeśli chodzi o rozbudowę liczebną Wojska Polskiego, ale także jeśli chodzi o wyposażenie Wojska Polskiego w nowoczesny sprzęt. Mamy przecież bardzo silne relacje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, dwustronne relacje wojskowe ze Stanami Zjednoczonymi, jest wysunięta siedziba V Korpusu Sił Lądowych USA w Poznaniu, to jest dorobek, przecież ostatnich lat. Jest również obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w naszym kraju, ale mamy świadomość tego, że wzmacniamy i rozwijamy przede wszystkim Wojsko Polskie i to jest zadanie, które wykonujemy na co dzień – powiedział polityk.

Źródło: Polskie Radio