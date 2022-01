ONZ przyjął ten dokument w rocznicę ustalenia planu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Mówi o Holokauście

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło jednogłośnie rezolucję ws. zaprzeczania Holokaustowi. W rezolucji znalazły się poprawki proponowane przez Polskę, m.in. na temat docenienia roli ruchów oporu przeciwko nazistom oraz osób ratujących Żydów.

Rezolucja została przyjęta w 80. rocznicę konferencji w Wannsee, kiedy grupa niemieckich przywódców III Rzeszy ustaliła plan „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”.

Przyjęta jednogłośnie rezolucja jest pierwszym przyjętym przez wszystkie państwa członkowskie oficjalnym dokumentem ONZ, w którym zawarto definicję Holokaustu opierającą się na tej przyjętej w 2013 r. przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA), którego członkiem jest także Polska.

Jak podkreśliło Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ, w tekście znalazły się proponowane przez Polskę poprawki. Chodzi m.in. o fakt, że według definicji IHRA do negacji Holokaustu i zniekształcania prawdy o nim zalicza się również próby rozmycia odpowiedzialności za utworzenie niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów śmierci poprzez obarczanie winą innych narodów, co ma znaczenie wobec powtarzających się sformułowań o „polskich obozach śmierci”.

Wśród innych proponowanych przez Polskę poprawek znalazły się fragmenty honorujące odwagę i poświęcenie członków ruchów oporu prowadzących walkę z niemieckimi nazistami, a także wyrażające uznanie dla osób ratujących i pomagających ratować Żydów.

W rezolucji wyraźnie zaznaczono też, że wśród ofiar niemieckich obozów byli przedstawiciele innych narodowości, włączono też wyrazy uznania dla państw członkowskich aktywnie zaangażowanych w pielęgnowanie miejsc pamięci o Holokauście i jego ofiarach.

Podczas czwartkowej sesji Zgromadzenia Ogólnego głos zabrał też ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski, który podziękował delegacjom Izraela i Niemiec za inicjatywę rezolucji.

– Obok narodu żydowskiego, my Polacy wzięliśmy na siebie szczególny obowiązek, by pomóc w zachowywaniu pamięci o Holokauście. To dlatego, że ogromna część tej tragedii miała miejsce na polskim terytorium okupowanym przez nazistowskie Niemcy. To dlatego, że ponad 80 lat temu, byliśmy pierwszą ofiarą ataku nazistowskich Niemiec i okazaliśmy niezłomność, tworząc największy ruch oporu w całej rozdartej wojną Europie – mówił Szczerski.

Dodał, że wielu Polaków ryzykowało życiem, by pomagać i ratować Żydów i zawiadamiać świat na temat prawdy o Holokauście, a po wojnie dbała o kontynuację pamięci o zagładzie.

– To ma też dla mnie wielkie znaczenie osobiście, bo mam przywilej mieć w swojej rodzinie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata – oświadczył dyplomata.

Zgłaszając rezolucję, przedstawiciel Izraela Gilad Erdan stwierdził, że przez lata charakter negacjonizmu ewoluował z jednoznacznego zaprzeczania zbrodni do rozmywania prawdy o nim i o jego skali. Dodał, że w rozprzestrzenianiu tych kłamstw udział mają media społecznościowe, które w niewystarczający sposób reagują na lansowanie takich narracji. Zaznaczył też, że część państw wchodzących w skład Zgromadzenia Ogólnego również miała swój udział w promocji negacjonizmu, czyniąc aluzję m.in. do Iranu.

– Zaprzeczanie Holokaustowi rozrasta się jak rak. Rozrasta się na naszej wachcie. Przyszedł czas na naprawienie historycznych błędów – powiedział.

W odpowiedzi przedstawiciel Iranu oskarżył Izrael o wykorzystywanie pamięci o Holokauście o „ukrywanie własnych zbrodni i własnego ludobójstwa”.

Źródło: PAP