Trzecia dawka dla dzieci. Niedzielski nie będzie czekał

Trzecia dawka dla dzieci powyżej 11. roku życia nadciąga. Minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że czeka tylko na pozytywną decyzję Europejskiej Agencji Leków (EMA), co wydaje się formalnością. Nie będzie natomiast czekał na potwierdzenie Komisji Europejskiej.

Decyzja EMA w kwestii grupy wiekowej 16-17 spodziewana jest w najbliższy poniedziałek, a w piątek – dla grupy w wieku 11-15 lat.

Niedzielski na konferencji prasowej zaznaczył, że jeśli tak się stanie, to w Polsce od razu będą wystawiane skierowania na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Bez czekania na decyzję Komisji Europejskiej.

– Jeżeli tam będą pozytywne decyzje EMA, to my nie będziemy nawet czekali na potwierdzenie Komisji Europejskiej tylko odpowiednio we wtorek i w piątek zaczniemy wystawiać skierowania, a wystawienie skierowania w gruncie rzeczy oznacza, że każdy z państwa może swoje dziecko zapisać na odpowiednie szczepienie – zapowiedział Niedzielski.

Szczepienia przeciwko COVID-19 nieletnich w Polsce wystartowały w maju ub.r. Ci, którzy się szczepili jako pierwsi, niedługo stracą paszporty covidowe. Wszystko dlatego, że skrócono ich ważność do dziewięciu miesięcy od momentu pełnego zaszczepienia. Początkowo miały być ważne rok.

Na konferencji przedstawiono także kilka formalnych i niewiele znaczących zmian w polityce covidowej. Najważniejsza – skrócenie kwarantanny do siedmiu dni. Więcej na ten temat w poniższym artykule.